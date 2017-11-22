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В Удмуртии пройдет детская телефонная линия по защите прав

16 ноября
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1035450 В Удмуртии пройдет детская телефонная линия по защите прав

Ежегодно, начиная с 2013 года, в Российской Федерации 20 ноября проводится всероссийская акция – День правовой помощи детям.

В Удмуртии в рамках проведения акции 20 ноября 2017 года с 12.00 до 14.00 будет организована работа детской телефонной линии «Знай свои права!».

Взрослые и дети могут обратиться к уполномоченному при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка по вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов детей Удмуртской Республики по тел. 8 (3412) 571-049, 8 (3412) 571-027.

С 15.00 до 17.00 в приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева проведет прием граждан по личным вопросам.

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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