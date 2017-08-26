25 и 26 августа Университет компетенций Удмуртии проведет образовательный модуль для предпринимателей «Бизнес-Завод 2.0». Участникам модуля предстоит научиться планировать развитие проекта, эффективно формулировать задачи, делегировать и контролировать их исполнение, использовать ежедневные инструменты повышения личной эффективности, создавать технологию регламентов для оптимизации бизнес-процессов и многому другому. Двухдневный цикл обучения пройдет на базе Дома дружбы народов (Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а). Первый день (25 августа) будет посвящен работе над навыками предпринимателя, маркетингом, делегированием, воронкой продаж, декомпозицией сложных задач, «упаковкой» бизнеса и созданием сайта. Программа второго дня (26 августа) включает в себя умную Networking сессию, обучение планированию, найму, системности в бизнесе, построению регламентов и CPM-системам. Спикерами форума выступят: куратор инвестиционных проектов по поддержке стартапов Григорий Аветов, основатель интернет-магазинов AgmaShop и AgmaPro Игорь Масленников, спикер Школы бизнеса московской области Михаил Колмаков и др. Зарегистрироваться на модуль «Бизнес-Завод 2.0» и узнать о программе подробнее можно на сайте.
В Удмуртии пройдет бизнес-форум для предпринимателей
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В Удмуртии пройдет бизнес-форум для предпринимателей
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