Межведомственные комиссии муниципалитетов и при правительстве Удмуртии проверили 21 загородный лагерь и один палаточный лагерь стационарного типа. Все лагеря приняты, заезд детей первой смены прошел по графику, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.
При приемке лагерей комиссии особое внимание уделяли результатам обследований лагерей в части санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости, готовности медицинских работников и медкабинетов, соблюдения трудового законодательства.
Фото: Hcdin.ru
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