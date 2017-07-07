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В Удмуртии проверили 21 загородный лагерь

23 июня
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1hqdefault В Удмуртии проверили 21 загородный лагерь

Межведомственные комиссии муниципалитетов и при правительстве Удмуртии проверили 21 загородный лагерь и один палаточный лагерь стационарного типа. Все лагеря приняты, заезд детей первой смены прошел по графику, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

При приемке лагерей комиссии особое внимание уделяли результатам обследований лагерей в части санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, антитеррористической защищённости, готовности медицинских работников и медкабинетов, соблюдения трудового законодательства.

Фото: Hcdin.ru

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