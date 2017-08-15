В Удмуртии по поручению руководителя региона провели ревизию аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. О ее результатах доложил сегодня на аппаратном совещании при врио главы Удмуртии и.о.министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Иван Маринин. Он сказал, что имелись случаи, когда администрации принимали решения о признании домов аварийными без заключения специализированных организаций. Таком образом список аварийного жилья сократился с 721 дома до 591.
Как сообщает пресс-служба руководства республики, на подходе к журналистам Александр Бречалов пояснил, что реестр обновляется в том числе и для того, чтобы обратить внимание на дома, которые по каким-то причинам не вошли в список аварийного жилья.
Врио главы Удмуртии обратил особое внимание руководителей городов и районов на обсуждении списков нуждающихся на открытых комиссиях, чтобы потом не было претензий, что кто-то не вошёл в местные программы по переселению граждан из ветхого жилья.
"Коллеги, вы можете формировать свой реестр нуждающихся, как это сделали в Сарапуле. Но это должно быть открыто и публично. Это будет на жёстком контроле моей команды", - подчеркнул Александр Бречалов.
На аппаратном совещании обсудили новые формы расселения граждан из аварийного жилья. Свои предложения внесли администрации Сарапула, Глазова и Игринского района.
Так, например, 15 нуждающихся семей из Симонихи до конца года въедут в свои новые квартиры. За счёт республиканских средств под жилой дом будет реконструировано неиспользуемое здание общежития. Работы будут выполнены до 15 декабря.
В селе Факел Игринского района после реконструкции здания бывшего детского сада можно будет разместить 10 семей. Сумма необходимых средств – 7 млн рублей.
В Глазове местная администрация изыскала три нежилых помещения, которые можно перевести в жилые. Благодаря чему 23 квартиры могут быть сданы уже в этом году.
Фото: Izhlife.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.