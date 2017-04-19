Состоялся финальный этап V республиканского конкурса детско-юношеской журналистики «Актуально.udm». Он проводился среди школьников в рамках Государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике».
За победу в битве юнкоров боролись как команды образовательных учреждений, так и индивидуальные участники из всех городов и районов республики. Как сообщают в Министерстве образования и науки Удмуртии, на суд жюри были представлены почти триста работ юных авторов, из них сорок прошли в финальный этап.
В финале юнкорам до 14 лет предстояло написать и защитить материал на тему здорового образа жизни, при этом жанр работы участник мог выбрать самостоятельно. Авторам от 15 до 18 лет организаторы подготовили остро стоящую в обществе проблему употребления наркотических и психотропных веществ. Ребятам предлагалось раскрыть её в жанре исследовательской статьи.
Победителями конкурса среди индивидуальных участников стали Дарья Калинина из Детско-юношеского центра города Глазова и Ирина Тронина из Центра детского творчества Устиновского района города Ижевска. В номинации «Лучшее печатное издание» первое место присуждено клубу журналистов-волонтёров «ЖИВИ» из Центра детского творчества Устиновского района города Ижевска. Победу в номинации «Лучший теле- (радио-) материал» завоевала организация РОО УТРО «РСМ» из Молодёжного центра «Спутник» Каракулинского района.
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