Виктор Савельев поручил провести ревизию остановочных пунктов. По ее результатам будет возможно откорректировать карту остановок, в соответствии с пожеланиями пассажиров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Эта работа, по мнению и.о. председателя правительства региона, должна проходить в рамках действующих нормативно-правовых актов в сфере обеспечению безопасности.
Безопасность пассажирских перевозок обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В Удмуртии перевозку пассажиров осуществляют 1 920 автобусов. За прошедшие полгода с участием пассажирского транспорта произошло 20 ДТП. Из них, 14 - в Ижевске, три в Завьяловском районе и по одному происшествию в Воткинске, Малопургинском и Алнашском районах.
С 6 по 20 июля сотрудники ГИБДД МВД по Удмуртии провели комплекс профилактических мероприятий. Проверено 1068 автобусов, выявлены факты нелегальных перевозок пассажиров, технические неисправности транспорта, отсутствие маршрутных карт и другие нарушения. Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности.
На заседание предложили оборудовать все пассажирские автобусы видеорегистраторами. Такая практика есть в Сочи, где весь пассажирский транспорт, муниципальный и частный, оборудован устройствами объективного контроля.
Ещё один важный фактор безопасности на дорогах – разметка. Этот блок вопросов участники совещания рассмотрели отдельно. Выступавшие подчеркнули всю важность наличия на дорогах горизонтальной разметки. Как только этой темой начали системно заниматься на федеральных трассах - аварийность снизилась.
Подводя итоги совещания, Виктор Савельев отметил: «Необходимо подробнее изучить опыт других регионов по нанесению разметки. Кроме того, прошу проанализировать картину по пешеходным переходам в населённых пунктах, с учётом автомобильного и пешеходного трафика. В первую очередь работу по применению современной пластиковой разметки надо вести на наиболее загруженных из них. Средства на обеспечение безопасности дорожного движения мы будем изыскивать, причём делать это надо разумно. Жизнь и здоровье наших граждан - бесценно».
Напомним, что тему неустойчивости разметки из краски и необходимости перехода на использование новых технологий с применением пластиковой разметки неоднократно поднимал исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов. Соответствующее поручение по проработке данного вопроса руководитель региона дал региональному кабинету министров.
Фото: Izhlife.ru
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