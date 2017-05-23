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В Удмуртии прошли последние дебаты между участниками предварительного голосования

22 мая
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Они состоялись 21 мая в здании Государственной филармонии Удмуртии

8e1d4fe5f887b92d61a0be1d2ac49607 В Удмуртии прошли последние дебаты между участниками предварительного голосования

В последний день дебатов работали дискуссионные площадки по проблемам экологии, поддержки социально незащищенных слоев населения, информационной безопасности, спорта и молодежной политики, а также образования.

В дебатах принял участие руководитель Регионального исполкома Партии Андрей Макаров. Выступая на площадке, посвященной молодежной политике, он, в частности, сказал:

— Удмуртия была одним из первых субъектов федерации, где постарались поставить на системный уровень молодежную политику. Доля молодежи в структуре населения в разные годы составляла от 20 до 25%. Поэтому с этой категорией работу надо совершенствовать и в законодательном поле и в плане финансирования. Здесь вместе с депутатским корпусом нужно работать над тем, чтобы мы это финансирование увеличивали. И хотелось бы, чтобы приоритетные категории молодежи, проживающие в Удмуртии, пользовались достаточной поддержкой. Я говорю о молодых специалистах, работающей молодежи, молодых семьях и молодых людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержке вот этих категорий нужно уделить особое внимание, - сказал он.

Руководитель Регионального исполкома Партии также отметил, что молодежная политика – это государственная задача. Причем нужно концентрироваться на патриотическом воспитании молодежи и семейной политике.

Андрей Макаров также принял участие в дебатах по проблемам образования. Он отметил важность частно-государственного партнерства в сфере дошкольного воспитания. Также Андрей Макаров напомнил о программе строительства школ.

— Строительство новых школ – это федеральная программа. Она у нас будет реализовываться на протяжении порядка десяти лет. На сегодняшний день заявки соответствующие по республике поданы. Инициатива, которая исходит от нашего Президента и Председателя Правительства – обучение в школах только в первую смену. Мы как Партия это поддерживаем и считаем, что те учреждения, которые на сегодня запланированы, особенно там, где население растет, они были бы действительно построены, чтобы обеспечить детей местами в образовательных учреждениях, - сказал он.

Руководитель исполкома Партии также обозначил проблему подготовки специалистов для экономики в вузах. Здесь, по его мнению, важно, чтобы выпускники по завершении учебы шли работать по специальности.

Добавим, что первые дебаты между участниками предварительного голосования прошли 7 апреля этого года. Всего работали 95 дискуссионных площадок. Принять участие в обсуждении наиболее актуальных проблем региона мог любой из 294 зарегистрированных кандидатов. Из них 43 действующих депутата Государственного Совета УР, те, кто решил принять участие в предварительном голосовании.

Отметим, что предварительное голосование проходит по открытой модели – такой же, как на выборах в Государственную Думу в прошлом году. Это позволяет партии формировать свой список кандидатов, основываясь на мнении избирателей.

Жители республики смогут сделать выбор, придя на избирательные участки по месту жительства 28 мая.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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