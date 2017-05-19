Тему «Поддержка социально незащищенных слоев населения» обсудили:
СУХОРУКОВ ИГОРЬ, директор по защите ресурсов, Открытое акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения»,
ИВШИНА АНЖЕЛИКА, директор, Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Ижевска»,
СЫСОЕВА ИРИНА, начальник отдела документационного и правового обеспечения, Государственное казённое учреждение Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Ижевска»,
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР, председатель Сарапульской местной организации ВОС,
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ, депутат, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению,
ВОРОНЧИХИН ЮРИЙ, директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пыбьинская средняя общеобразовательная школа»,
ХУСНУТДИНОВ РАШИД, первый заместитель Председателя, Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
РАДЫГИН АНАТОЛИЙ, пенсионер.
Наталья Кузнецова выразила надежду на то, что будущий состав регионального парламента примет законы, которые помогут существенно улучшить ситуацию в социальной сфере. Кроме того, она обратила внимание на желание коммерческих структур помогать социально незащищенным гражданам. Здесь, по ее мнению, важно наладить их взаимодействие с соответствующими государственными структурами. Также Наталья Кузнецова пожелала предприятиям помогать нуждающимися вне зависимости от государственного поощрения.
Игорь Сухоруков обратил внимание на проблемы ветеранов и малообеспеченных людей. В частности, на доступность для них различных видов услуг и господдержки.
Ирина Сысоева призвала заинтересовать работодателей в том, чтобы они предоставляли работу инвалидам.
Рашид Хуснутдинов отметил важность снятия административных барьеров и реализации программ по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Тему «Информационная безопасность» обсудили:
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР, председатель Сарапульской местной организации ВОС,
КОТЕЛЬНИКОВА МАРИНА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» города Воткинска Удмуртской Республики,
ХАЙРУЛЛИН МАРАТ, заместитель директора, ООО «БС-Консалт»,
ГОРОДИЛОВА МАРИНА, директор, Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»,
СМОЛИН ОЛЕГ, менеджер, ООО «СпецСтрой18»,
РАССАМАХИН АЛЕКСЕЙ, начальник отдела по делам молодежи, Управление культуры и молодежной политики Администрация муниципального образования «Увинский район».
Александр Козлов обратил внимание собравшихся на необходимость работы по реабилитации в области информационных технологий. По его мнению, нужны курсы компьютерной грамотности для инвалидов. Он также отметил опасность засилия иностранных компьютерных технологий.
— Беспокоят проблемы засилия иностранных компьютерных технологий. Это таит в себе очень серьезные угрозы, - сказал он.
Марина Котельникова выразила обеспокоенность информационной безопасностью детей. По ее мнению, за нее должны отвечать родители.
— Каждый родитель, покупающий гаджет, должен брать на себя ответственность за то, какими сервисами пользуется его ребенок, - сказала она.
Алексей Рассамахин отметил, что информационные технологии часто используются не во благо, а во вред. Он заявил, что надо помочь подрастающему поколению разобраться в информационной среде.
Тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудили:
ПЕРМИКИНА НАТАЛЬЯ, руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265» Индустриального района г. Ижевска,
ГВОЗДКОВА НАТАЛЬЯ, начальник, Муниципальное казенное учреждение «Центр дошкольного образования и воспитания - Централизованная бухгалтерия» Индустриального района,
ШИШКИНА МАРИНА, директор школы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кигбаевская средняя общеобразовательная школа,
ЗЯМАЕВА НАТАЛЬЯ, главный врач, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Малопургинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
КУЗНЕЦОВА ЛИЛИЯ, заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» Индустриального района города Ижевска.
Наталья Гвоздикова отметила важность развития массовых видов спорта.
Наталья Зямаева рассказала о том, что население страдает ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причиной этого, что признают и сами люди, является низкая физическая активность.
— Без физкультуры и спорта мы не можем быть здоровыми, - сказала она.
Наталья Пермикина призвала создавать условия для развития массовых видов спорта.
Марина Шишкина предложила активнее пропагандировать здоровый образ жизни.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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