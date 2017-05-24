23 мая на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Дзержинец» прошли антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников.
В учениях принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций – региональных управлений ФСБ, ЦССИ ФСО, ФСВНГ, главного управления МЧС, МВД и Минздрава Удмуртии, в/ч 6575 ВНГ России, а также администраций главы и правительства Удмуртии и города Ижевска, руководители комплекса «Дзержинец».
«Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики» - отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
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