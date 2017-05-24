Главная » Общество » В Удмуртии прошли антитеррористические учения

В Удмуртии прошли антитеррористические учения

24 мая
0

Учения провели 23 мая на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Дзержинец»

Img 8407 В Удмуртии прошли антитеррористические учения

23 мая на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Дзержинец» прошли антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

В ходе тренировки отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников.

В учениях принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций – региональных управлений ФСБ, ЦССИ ФСО, ФСВНГ, главного управления МЧС, МВД и Минздрава Удмуртии, в/ч 6575 ВНГ России, а также администраций главы и правительства Удмуртии и города Ижевска, руководители комплекса «Дзержинец».

«Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики» - отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии появятся новые школьные автобусы и пешеходные переходы
24 мая
Безопасность передвижения детей и подростков в каникулы обсудили на заседании межведомственной комисс...
Юрий Тюрин и Олег Гарин стали первыми участниками проекта «Диалог с успешными людьми»
24 мая
Проект реализуется по инициативе Молодежного парламента Ижевска. ...
Бизнесмены «Деловой России» озвучили врио главы Удмуртии предложения по развитию региона
24 мая
Во вторник врио Главы УР Александр Бречалов встретился с представителями Удмуртского республиканского...
В Ижевске остановки общественного транспорта закрепили за предпринимателями и коммунальщиками
23 мая
В Ижевске утвержден Реестр остановок транспорта общего пользования. ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо