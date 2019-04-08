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В Удмуртии прошла всероссийская акция #СохранимЛес

8 апреля
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Мероприятие поддержали молодежные организации и различные объединения республики.

%d0%bb%d0%b5%d1%81 В Удмуртии прошла всероссийская акция #СохранимЛес

7 апреля команда «Молодёжка ОНФ» провела всероссийскую экологическую акцию #СохранимЛес. В городах всех субъектов страны были определены специальные пункты приёма использованной бумаги, картона и газет.

Как сообщил организатор акции в Удмуртии Ваге Карапетян, в Ижевске пункты приёма макулатуры были открыты в Удмуртском республиканском колледже культуры, Городской детской библиотеке имени Горького и Учебном центре профсоюзов. Всего студенты и волонтёры собрали 640 килограммов макулатуры, которая передана региональному оператору. Рекордсмены по сбору получили ценные подарки.

Началась экологическая акция на востоке России, во Владивостоке в 11:00 по местному времени, а финишировала в 17:00 самом западном регионе страны, в Калининградской области. Она затронула каждый часовой пояс России. Регионы в течение дня передавали экологическую эстафету друг другу, отследить которую можно было по хештегу #СохранимЛес.

По подсчётам специалистов, переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнергии, а главное - позволяет сокращать вырубку лесов.

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