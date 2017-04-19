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В Удмуртии прошел молодежный форум «Достояние республики»

18 апреля
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S5dcvkghxe8 В Удмуртии прошел молодежный форум «Достояние республики»

В Удмуртии состоялся молодежный образовательный форум «Достояние Республики». Как отмечают в Минспорте Удмуртии, форум направлен на отбор и поддержку социальных и инновационных гражданских инициатив молодёжи.

В этом году форум был посвящен проработке проектов участников по 14 направлениям, в их числе: «Арт», «Спорт и ЗОЖ», «Экология», «Помощь социально уязвимым группам», «Политика и право», «Молодежное предпринимательство» и другие.

В течение двух дней в лагере Дружба триста молодых людей со всего региона учились презентовать свои проекты, узнавали о возможностях их продвижения и реализации, прорабатывали проекты с региональными и федеральными экспертами.

«Не ожидала, что получу так много нужной и полезной информации и полностью переделаю проект. Спасибо огромное экспертам, которые потратили так много сил, чтобы выслушать участников и указать им на их ошибки», - отмечает участница форума Виктория Костина.

«Всегда приятно возвращаться туда, где тебя ценят и ждут. В 2010 году я принимал участие в первом "Достоянии" и вот уже восьмой форум. Прекрасный прием, идеальная организация, особое отношение к подбору участников и проектных идей. Форум вырос не просто на голову, на целый рост. Это важное событие в молодежной жизни Удмуртской республики. А самое главное - участники готовы прислушиваться к советам, но в то же время трепетно относятся к своим проектам. Даже за короткие два дня видна динамика развития проектов, улучшение их концепций», - отмечает федеральный эксперт форума Денисов Владимир, руководитель консалтингового агентства «Viva», бизнес-тренер, директор по программам Международной Школы Молодежной Дипломатии МГИМО МИД РФ.

По итогам «Достояния республики» были выбраны 30 лучших проектов, рекомендованных к участию в крупнейших молодежных форумах России, таких как «Иволга», «Территория смыслов», «Таврида».

Учредителем форума выступило Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. Организаторами форума стали: Общественное региональное молодежное движение «Креативный капитал», Республиканский центр развития молодежного и детского движения, общественная организация «Живой Ижевск», Штаб городских проектов «ЛИФТ», управление по делам молодежи Администрации города Ижевска.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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