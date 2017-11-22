Сегодня, 9 ноября 2017 года около 16-30 произошло обрушение одной секции жилого многоквартирного дома по улице Удмуртской, 261.
На место происшествия выехали оперативные службы, представители органов власти, правоохранительных и контролирующих органов республики и города Ижевска.
Сейчас на месте находится прокурор Удмуртской Республики Сергей Панов и работники прокуратуры республики.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Имеются пострадавшие и погибшие. Их количество уточняется.
Прокуратура Удмуртской Республики начала проверку по данному факту. Ход проверки находится на личном контроле прокурора республики.
Фото: ria.ru
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