С 2018 года соревнования проходят в рамках подписанного Соглашения между Правительством Удмуртии и Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева. Данное Соглашение заключено на три года, объём финансирования составит 450 миллионов рублей.
18 февраля в городе Глазове состоялось торжественное открытие игр в старшей возрастной группе регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В церемонии открытия принял участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков:
– Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на замечательном празднике хоккея – республиканском турнире «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Это, действительно, легендарный турнир, имеющий 55-летнюю историю, спортивная карьера многих успешных хоккеистов началась именно с этих соревнований.
Мне очень приятно, что турнир «Золотая шайба» проходит в рамках Соглашения о развитии детско-юношеского хоккея, подписанного в 2017 году между Правительством Удмуртской Республики и Благотворительным фондом «САФМАР», который возглавляет Михаил Сафарбекович Гуцериев. В рамках Соглашения в течение трёх лет будут проводиться спортивные соревнования: турнир «Золотая шайба», турнир имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд и Кубок имени М.Т. Калашникова по хоккею следж. Также в населённых пунктах нашей республики появляются современные крытые катки и ледовые площадки. Я уверен, что это отличный вклад в развитие детско-юношеского хоккея, который придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Удмуртии. Желаю всем участникам крепкого здоровья, успехов, удачи! Пусть в нашем турнире победит сильнейший!
В турнире «Золотая шайба» принимают участие более 30 хоккейных команд в трёх возрастных категориях, всего более 500 человек. Победители будут представлять Удмуртию на всероссийском этапе.
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