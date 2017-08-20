С пятницы по воскресенье курорт активного отдыха «Нечкино» в Сарапульском районе стал творческой площадкой для одарённых и креативных детей, гостей из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, Чайковского, Сахалина и других городов России, участников и лауреатов Всероссийских и международных конкурсов.
Программа фестиваля довольно насыщенная, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это и выступления талантливых детей, различные шоу и фокусы, фестиваль красок и конкурсы. На протяжении трёх дней зрители и гости праздника могли участвовать в более 20 мастер-классах по живописи, пластике, актёрскому мастерству, фитнесу, йоге, танцам, фотоискусству. Работали уникальные фотовыставки – «Яркие Люди» и «Влюбиться в Удмуртию». На благотворительном аукционе «Моё яркое детство» можно было приобрести картины известных политиков и персон республики, а также работы профессиональных фотографов и художников. Полученные от продаж средства будут переданы семьям республики, где воспитываются тяжелобольные дети.
Вечером 19 августа состоялся гала-концерт победителей. Участников фестиваля и зрителей от имени врио Главы Удмуртии Александра Бречалова поприветствовал исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.
«От лица руководства республики и от себя лично я хочу вас поздравить с этим событием. Удмуртия - это гостеприимный край, волшебным образом притягивающий к себе талантливых людей и заряжающий их доброй, позитивной энергией, благодаря которой эти таланты кратно увеличиваются. Я вам желаю, чтобы здесь вы не только обменялись опытом, но и показали всё, на что вы способны, а также зарядились этой волшебной энергией, которая поможет вам выйти на новый уровень, поможет вам развиваться и совершенствоваться дальше. И я уверен, что на этом фестивале зажгутся новые «звёзды». Желаю вам всем хорошего настроения. Вы все неспокойные, талантливые и очень яркие люди», - сказал Сергей Смирнов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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