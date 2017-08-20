Главная » Культура » В Удмуртии проходит первый международный фестиваль «Яркие Люди. КамаФест»

В Удмуртии проходит первый международный фестиваль «Яркие Люди. КамаФест»

20 августа
0

На него собрались одаренные и креативные люди из городов России

Nik 8969 (large) В Удмуртии проходит первый международный фестиваль «Яркие Люди. КамаФест»

С пятницы по воскресенье курорт активного отдыха «Нечкино» в Сарапульском районе стал творческой площадкой для одарённых и креативных детей, гостей из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова, Чайковского, Сахалина и других городов России, участников и лауреатов Всероссийских и международных конкурсов.

Программа фестиваля довольно насыщенная, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это и выступления талантливых детей, различные шоу и фокусы, фестиваль красок и конкурсы. На протяжении трёх дней зрители и гости праздника могли участвовать в более 20 мастер-классах по живописи, пластике, актёрскому мастерству, фитнесу, йоге, танцам, фотоискусству. Работали уникальные фотовыставки – «Яркие Люди» и «Влюбиться в Удмуртию». На благотворительном аукционе «Моё яркое детство» можно было приобрести картины известных политиков и персон республики, а также работы профессиональных фотографов и художников. Полученные от продаж средства будут переданы семьям республики, где воспитываются тяжелобольные дети.

Вечером 19 августа состоялся гала-концерт победителей. Участников фестиваля и зрителей от имени врио Главы Удмуртии Александра Бречалова поприветствовал исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

«От лица руководства республики и от себя лично я хочу вас поздравить с этим событием. Удмуртия - это гостеприимный край, волшебным образом притягивающий к себе талантливых людей и заряжающий их доброй, позитивной энергией, благодаря которой эти таланты кратно увеличиваются. Я вам желаю, чтобы здесь вы не только обменялись опытом, но и показали всё, на что вы способны, а также зарядились этой волшебной энергией, которая поможет вам выйти на новый уровень, поможет вам развиваться и совершенствоваться дальше. И я уверен, что на этом фестивале зажгутся новые «звёзды». Желаю вам всем хорошего настроения. Вы все неспокойные, талантливые и очень яркие люди», - сказал Сергей Смирнов.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Юбилейный сезон Удмуртской филармонии откроет выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова
20 августа
Назад, в СССР!
18 августа
Пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» будет посвящен временам Советского Союза, как тогда говорили...
В Ижевске откроется выставка интерьерных кукол "Зайки Бум"
15 августа
Новый баян за 300 тысяч рублей получил хор ветеранов из Кизнера
10 августа
Музыкальные инструменты самодеятельные артисты приобрели благодаря партийному проекту «Местный дом ку...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо