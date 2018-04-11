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В Удмуртии проходит конкурс фотографий о родном крае

9 апреля
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«Летний сад» при поддержке правительства УР проводит фотоконкурс «Моя Удмуртия».Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, а поучаствовать в нем может любой желающий. Для этого нужно выложить свои работы на сайт udmphoto.ru с 9 апреля по 13 мая.

800px %d0%9c%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82 %d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b %d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2 В Удмуртии проходит конкурс фотографий о родном крае

В конкурсе предусмотрено 5 номинаций:

#УдмуртияЗаряжает - достижения спортсменов из Удмуртии

#МояУдмуртия – природа родного края

#ГородаУдмуртии – образ городов Удмуртии

#СделановУдмуртии – фото товаров и услуг, произведенных в Удмуртии

#УдмуртУлон – снимки, отражающие самобытность удмуртского народа. Обязательное условие номинации: в кадре должен быть человек. В каждой номинации можно представить не более 10 фотографий. Обязательное условие - все снимки должны быть сделаны на территории Удмуртии.

Фото с сайта https://ru.wikipedia.org

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Автор статьи

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