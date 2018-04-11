В конкурсе предусмотрено 5 номинаций:
#УдмуртияЗаряжает - достижения спортсменов из Удмуртии
#МояУдмуртия – природа родного края
#ГородаУдмуртии – образ городов Удмуртии
#СделановУдмуртии – фото товаров и услуг, произведенных в Удмуртии
#УдмуртУлон – снимки, отражающие самобытность удмуртского народа. Обязательное условие номинации: в кадре должен быть человек. В каждой номинации можно представить не более 10 фотографий. Обязательное условие - все снимки должны быть сделаны на территории Удмуртии.
Фото с сайта https://ru.wikipedia.org
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