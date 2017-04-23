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В Удмуртии проходит экологическая акция "Разделяйка"

23 апреля
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23 %d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f %d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b9%d0%ba%d0%b0 В Удмуртии проходит экологическая акция "Разделяйка"

Сегодня, 23 апреля, в Удмуртии проходит эко-просветительская акция «Разделяйка». В полдень акция прошла в Завьялово, а с 14 до 15 часов пройдет на парковке ТЦ «Азбука ремонта» (Молодежная,107).

Организаторами акции являются активисты движения «Зеленый паровоз». Как обычно на «Разделяйке» принимаются в переработку: стекло, макулатуру, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, а также старую бытовую технику и электронику, одежду, книги, капроновые колготы. Важно, чтобы вторсырье было чистым и компактно упакованным.

На этот раз на «Разделяйке» НЕ будут принимать батарейки, энергосберегающие лампы, ртутные градусники и другие ртутьсодержащие приборы. Только за пару месяцев волонтеры приняли у населения больше тысячи единиц опасных отходов. Активисты понимают, что с такими объемами опасных отходов должны работать не волонтёры, а уполномоченные лица.

Но пока большинство управляющих компаний и ТСЖ не желают брать на себя эту задачу, говорит Катерина Берестова, активист «Зеленого паровоза». Она отмечает: "На частные запросы жителей в прокуратуру и администрацию города с октября 2016 года не получено НИ ОДНОГО ответа, позволяющего надеяться на решение проблемы. Будем коллекционировать письменные отказы УК и ТСЖ и перенаправлять в природоохранную прокуратуру, администрацию города и Общественную палату РФ".

По материалам Эко-движения Сообщества активистов и волонтеров «Зеленый паровоз».

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