Сегодня, 23 апреля, в Удмуртии проходит эко-просветительская акция «Разделяйка». В полдень акция прошла в Завьялово, а с 14 до 15 часов пройдет на парковке ТЦ «Азбука ремонта» (Молодежная,107).
Организаторами акции являются активисты движения «Зеленый паровоз». Как обычно на «Разделяйке» принимаются в переработку: стекло, макулатуру, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, а также старую бытовую технику и электронику, одежду, книги, капроновые колготы. Важно, чтобы вторсырье было чистым и компактно упакованным.
На этот раз на «Разделяйке» НЕ будут принимать батарейки, энергосберегающие лампы, ртутные градусники и другие ртутьсодержащие приборы. Только за пару месяцев волонтеры приняли у населения больше тысячи единиц опасных отходов. Активисты понимают, что с такими объемами опасных отходов должны работать не волонтёры, а уполномоченные лица.
Но пока большинство управляющих компаний и ТСЖ не желают брать на себя эту задачу, говорит Катерина Берестова, активист «Зеленого паровоза». Она отмечает: "На частные запросы жителей в прокуратуру и администрацию города с октября 2016 года не получено НИ ОДНОГО ответа, позволяющего надеяться на решение проблемы. Будем коллекционировать письменные отказы УК и ТСЖ и перенаправлять в природоохранную прокуратуру, администрацию города и Общественную палату РФ".
По материалам Эко-движения Сообщества активистов и волонтеров «Зеленый паровоз».
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