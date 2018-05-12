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В Удмуртии проходит акция в поддержку ветеранов «Красная гвоздика»

11 мая
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В Удмуртии 1 мая по инициативе благотворительного фонда «Память поколений», стартовала акция в поддержку ветеранов «Красная гвоздика».

Img 6805 В Удмуртии проходит акция в поддержку ветеранов «Красная гвоздика»

Продлится она до даты начала Великой отечественной войны, 22 июня. Акция проводится совместно с Всероссийским движением «Волонтёры Победы» и другими общественными организациями и партнёрами. Символ фонда "Память поколений", значок "Красная гвоздика" прикрепляют на одежду все россияне 22 июня в память о подвиге соотечественников. «Волонтеры Победы» раздают значки «Красная гвоздика» в самых посещаемых местах своего города: в парках, скверах, на площадях, на шествии «Бессмертного полка» в период с 1 мая по 22 июня.

Поддержать призыв фонда «Я помню. Я помогаю» можно простым и доступным каждому способом, купив значок в виде красной гвоздики за любую доступную сумму. Средства от продаж пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, которым необходимы реабилитация и поддержка.

В Удмуртии значки «Красная гвоздика» можно также приобрести в сети магазинов «Магнит», «SELA», АЗС «Лукойл» и ПАО «Сбербанк». Тот, кто захочет дополнительно помочь ветеранам, может сделать пожертвование через официальный сайт фонда www.гвоздика.рф. Там же размещается информация о реальной адресной помощи, которая оказана и оказывается благодаря полученным средствам. Благотворительный фонд «Память поколений», Президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, существует уже три года - за это время около 6000 ветеранов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Благотворительный фонд «Память поколений» - единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию помощи взрослой категории граждан - ветеранам боевых действий. Миссия фонда - объединить в деле помощи ветеранам всех граждан России без исключения, независимо от их возраста, пола, социального положения, дохода, политических, религиозных и других взглядов.

Учредителями фонда являются Российский Союз ветеранов Афганистана, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Фото с сайта http://scholar2012.blogspot.ru

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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