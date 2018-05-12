Продлится она до даты начала Великой отечественной войны, 22 июня. Акция проводится совместно с Всероссийским движением «Волонтёры Победы» и другими общественными организациями и партнёрами. Символ фонда "Память поколений", значок "Красная гвоздика" прикрепляют на одежду все россияне 22 июня в память о подвиге соотечественников. «Волонтеры Победы» раздают значки «Красная гвоздика» в самых посещаемых местах своего города: в парках, скверах, на площадях, на шествии «Бессмертного полка» в период с 1 мая по 22 июня.
Поддержать призыв фонда «Я помню. Я помогаю» можно простым и доступным каждому способом, купив значок в виде красной гвоздики за любую доступную сумму. Средства от продаж пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, которым необходимы реабилитация и поддержка.
В Удмуртии значки «Красная гвоздика» можно также приобрести в сети магазинов «Магнит», «SELA», АЗС «Лукойл» и ПАО «Сбербанк». Тот, кто захочет дополнительно помочь ветеранам, может сделать пожертвование через официальный сайт фонда www.гвоздика.рф. Там же размещается информация о реальной адресной помощи, которая оказана и оказывается благодаря полученным средствам. Благотворительный фонд «Память поколений», Президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, существует уже три года - за это время около 6000 ветеранов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Благотворительный фонд «Память поколений» - единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию помощи взрослой категории граждан - ветеранам боевых действий. Миссия фонда - объединить в деле помощи ветеранам всех граждан России без исключения, независимо от их возраста, пола, социального положения, дохода, политических, религиозных и других взглядов.
Учредителями фонда являются Российский Союз ветеранов Афганистана, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».
Фото с сайта http://scholar2012.blogspot.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.