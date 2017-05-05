25 апреля с 9.00 до 10.30 будем обсуждаться тема «Физическая культура, спорт и молодежная политика». В дискуссии примут участие:
АДАМОВ ВЯЧЕСЛАВ, мастер по обслуживанию и ремонту спецчастей МУП «ИжГорЭлектроТранс».
ГУБИН ИВАН, индивидуальный предприниматель.
СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР, старший инструктор-методист бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по хоккею».
С 12.30 до 14.00 тему «Доступность и качество образования» будут обсуждать:
РОМАНОВ ВЛАДИМИР, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Воткинский рынок».
БЕРЕСТОВА ОЛЬГА, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Кильмезская средняя общеобразовательная школа.
ФАЛАЛЕЕВА НАТАЛИЯ, директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района».
ВАРЛАМОВА ЕЛЕНА, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28».
С 14.30 до 16.00 тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудят:
БЕРЕСТОВА ОЛЬГА, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Кильмезская средняя общеобразовательная школа.
ФАЛАЛЕЕВА НАТАЛИЯ, директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района».
ВАРЛАМОВА ЕЛЕНА, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28».
ОГОРОДНИКОВ АЛЕКСЕЙ, директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское».
СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДР, специалист по развитию производственной системы ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников».
С 16.30 до 18.00 тему «Инфраструктура и ЖКХ» обсудят:
РОМАНОВ ВЛАДИМИР, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Воткинский рынок».
ОГОРОДНИКОВ АЛЕКСЕЙ, директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское».
ТРОШИНА НАТАЛЬЯ, заместитель председателя правления Товарищества собственников жилья «Кедр».
26 апреля с 9.00 до 10.30 тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудят:
САННИКОВ АЛЕКСЕЙ, директор ООО «Интер-Росс-Мебель».
ПЛЕШАКОВ ДМИТРИЙ, заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета - Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы.
КОРНИЛОВА МАРИЯ, заместитель директора Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи».
ХОХРЯКОВ АНАТОЛИЙ, Генеральный директор АО «Восход».
ЛУКИН ДМИТРИЙ, руководитель Президиума Региональной общественной организации «Совет по развитию спорта в Удмуртской Республике».
ЧУБЧИКОВА ГАЛИНА, председатель Удмуртской республиканской организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства.
БЕКМАНСУРОВА НИНА, директор МБОУ Юкаменская средняя общеобразовательная школа.
С 10.30 до 12.00 тему «АПК и развитие села» будут обсуждать:
ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
ХОХРЯКОВ АНАТОЛИЙ, Генеральный директор АО «Восход».
МАЗИТОВ ЮРИЙ, индивидуальный предприниматель.
ЧУБЧИКОВА ГАЛИНА, председатель Удмуртской республиканской организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства.
С 14.30 до 16.00 тему «Здравоохранение и демография» обсудят:
МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА, главный врач Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
ЛУКИН ДМИТРИЙ, руководитель Президиума Региональной общественной организации «Совет по развитию спорта в Удмуртской Республике».
СЕЛИВЕРСТОВА НИНА, заведующий детской поликлиникой - врач-педиатр бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
ЖЕРЕБЦОВ ДМИТРИЙ, воспитатель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» имени Владимира Николаевича Рождественского города Глазова Удмуртской Республики.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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