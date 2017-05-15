Дискуссия состоялась 11 мая в здании Государственной филармонии УР
Тему «Информационная безопасность» обсудили:
КОТОМЦЕВ АЛЕКСАНДР, заместитель генерального директора ,Общество с ограниченной ответственностью «Молочная ферма».
УВАРОВ АНДРЕЙ, учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» города Можги Удмуртской Республики.
СЕМЕНОВ АНДРЕЙ, директор, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» города Можги.
ВИНОГРАДОВ ВИТАЛИЙ, экономист 1 категории, Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга».
НАУМОВ СЕРГЕЙ, заместитель директора по производственным вопросам, ООО «Гарант-Г».
ДЮКИН АЛЬБЕРТ , директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8».
ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский Дом культуры».
КОЛЧИН ПАВЕЛ, директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15».
Виталий Виноградов обратил внимание собравшихся на то, что сейчас интернет есть едва ли не у каждого. Границы стираются между людьми и странами. Это хорошо, однако возникают угрозы, такие как распространение недостоверной информации, агитация в деструктивных целях.
– Это заставляет задуматься о воспитании патриотизма, о доведении до граждан точной информации сказал он.
Валентина Данилова отметила, что сейчас дети по информационной грамотности далеко опередили взрослых. Этим воспользовались нечистоплотные люди в своих корыстных целях. Она заявила о необходимости контроля со стороны родителей за тем, что делают их дети в интернете. Также, по ее словам, нужно проводить специальные учебы для родителей.
Участники дебатов говорили о безопасности финансовых операций с помощью интернета, важности качественного программного обеспечения.
Тему «Доступность и качество образования» обсудили:
МИРОНОВ АНДРЕЙ, начальник бюро конструкторского в особом конструкторском бюро (ОКБ) (011) , АО «ИЭМЗ «Купол».
ХАЛИУЛЛИН НИКОЛАЙ, временно неработающий.
ТАРАСОВА ЕЛЕНА, начальник Управления , Управление образования Администрации муниципального образования «Можгинский район».
ДЮКИН АЛЬБЕРТ , директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8».
ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский Дом культуры».
ДАДОЯН АРТУР, генеральный директор, ООО Группа Компаний «ИНТЕП».
КОЛЧИН ПАВЕЛ, директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15».
Артур Дадоян напомнил о плачевном состоянии образовательных учреждений. Здесь необходима поддержка со стороны бюджетов всех уровней. Он также выступил против ЕГЭ, который делает процесс контроля за качеством усвоения знаний формальным.
Валентина Данилова обратила внимание собравшихся на проблемы дополнительного образования. Особенно на то, в каком состоянии находится техническое образование в регионе.
– Ребенок руками должен уметь что-то делать, - пояснила она.
Альберт Дюкин сказал, что сложно говорить о достойном качестве образования, при современном уровне оснащения школ и зарплат учителей.
Андрей Миронов добавил, что от качества образования зависит жизнеспособность всей русской цивилизации.
В конце дня тему «Физическая культура, спорт и молодежная политика» обсудили:
ЦЕЛОУСОВ ЮРИЙ, пенсионер.
ИСУПОВ ВАДИМ, директор филиала, Филиал ООО «Сиам Мастер» в г. Ижевске.
ЧЕРЕЗОВ ИВАН, заместитель директора по маркетингу по проектному направлению, Акционерное общество «Концерн «Калашников».
САФИН ЛЕНАР, директор, Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК - Недвижимость».
ХАЛИУЛЛИН НИКОЛАЙ, временно неработающий.
БАРДИН АЛЕКСАНДР, директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Виталия Андреевича Ульянова» города Воткинска Удмуртской Республики.
МУХАМЕДЗЯНОВ НАИЛЬ, председатель совета директоров, Общество с ограниченной ответственностью «Группа предприятий «ХОЛДИНГ-М».
Александр Бардин заявил о необходимости поддерживать спортивные федерации.
Вадим Исупов отметил, что спорт - один из путей увести детей с улицы.
Иван Черезов сказал, что спорт - способ привлечь молодежь к участию в общественной жизни, отвлечь ее от праздного времяпровождения. Спорт может помочь в решении социальных проблем.
Участники дебатов отметили важность массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, поддержке молодежного движения.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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