«Российское образование затрагивает интересы каждого гражданина, – сказала Татьяна Витальевна, – поэтому улучшение его качества, совершенствование системы образования является одним из приоритетов партии «Единая Россия».
Федеральный партийный проект «Новая школа» действует с 2018 года и объединил в себе два ранее действующих партийных проекта: «Модернизация образования» и «Детские сады – детям».
В первом полугодии 2018 года в рамках партпроекта в Удмуртии были проведены мероприятия в разных форматах.
В рамках организации партийного и парламентского контроля были осуществлены 5 выездов в детские сады. Во время которых с руководством и коллективами предметно обсуждались вопросы организации работы учреждений, актуальные темы развития дошкольного образования.
Кроме этого ведется тесное взаимодействие с УРО ООО «Воспитатели России». А в ближайший четверг, 28 сентября, в общественной приемной лидера Партии состоится Единый день приёма родителей дошкольников.
В первом полугодии состоялась заседание рабочей группы по обсуждению ФГОС начального общего и основного общего образования. Замечания и предложения были направлены в адрес федерального координатора проекта «Новая школа», депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой.
В рамках проведения Дня Госсовета УР, состоялось знакомство депутатов с реализацией подпрограммы «Детское и школьное питание» госпрограммы УР «Развитие образования. В г.Воткинске депутаты посетили предприятие общественного питания «Поиск», которое уже более 25 лет обеспечивает горячим, полноценным, сбалансированным, щадящим питанием детей в школьных столовых города. Участники встречи пришли к выводу, что в дальнейшем необходимо продолжить внедрение рационального питания в образовательных организациях республики с использованием качественного сырья, производимого на территории Удмуртии, и обогащения продуктов питания витаминами и микронутриентами.
На контроле партийного проекта и депутатов постоянной комиссии также стоит вопрос «О готовности образовательных организаций Удмуртской Республики к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию». По данным Минобрнауки УР все образовательные учреждения были готовы к началу учебного года.
В I полугодии дважды собиралась рабочая группа по обсуждению проектов федеральных законов «О государственной молодёжной политике в Российской Федерации». В итоге обсуждений участниками было единогласно решено, что развитие молодёжной политики должно быть нормативно закреплено, должно проходить межведомственно и должно быть направленно на самый широкий круг детей и молодёжи.
В данный момент Молодёжный парламент при Госсовете УР разрабатывает проект Концепции государственной молодёжной политики в Удмуртской Республике.
В мае 2018 года в Госсовете УР состоялись общественные слушания «О роли высших учебных заведений Удмуртской Республики в социально-экономическом развитии региона». Тема, которая была поднята, напрямую касалась будущего, перспектив развития Удмуртии и всей России. На слушаниях выступили ректора и представители всех вузов республики.
В I полугодии 2018 года в рамках партийного проекта были проведены различные мониторинги (совместно с МОиН УР):
– мониторинг наличия и состояния электронной очереди записи детей в первые классы в муниципальных образованиях Удмуртской Республики;
– мониторинг по обеспечению государственных и муниципальных образовательных организаций, особенно расположенных в удаленных населенных пунктах, высокоскоростным подключением к сети Интернет;
– мониторинг по объектам муниципальных образовательных организаций республики, требующих капитального ремонта;
– мониторинг образовательных организаций республики на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.
В конце доклада координатор проекта наметила планы: «Во II полугодии в рамках партийного проекта «Новая школа» будет продолжена реализация: законотворческих инициатив, организация партийного и парламентского контроля, проведение региональных мониторингов в целях устранения выявленных нарушений, проведение дискуссии с привлечением экспертного сообщества для формирования предложений по совершенствованию законодательства,» – заключила депутат.
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