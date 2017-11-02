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В Удмуртии продлят «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей

2 ноября
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Действие антикризисной меры государственной поддержки малого бизнеса планируется продлить до 1 января 2021-го.

3987b В Удмуртии продлят «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей

Правительство Удмуртии одобрило проект закона об установлении нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, работающих в регионе и применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Действующий региональный закон 32-РЗ ограничивал действие «налоговых каникул» декабрём 2017 года. Новый проект закона позволяет продлить в республике действие антикризисной меры государственной поддержки малого бизнеса до 1 января 2021-го.

Аналогичные региональные законы о применении нулевой ставки до 1 января 2021 года действуют в десяти регионах Приволжского федерального округа.

Эксперты считают, что эта мера поддержки востребована малым бизнесом и актуальна для государства.

«В 2016 году наибольшее количество патентов с нулевой ставкой было выдано по видам деятельности, связанным с ремонтом автотранспортных средств и оказанием прочих персональных услуг населению – там, где граждане без регистрации могут оказывать услуги за наличный расчет и где, следовательно, сложно выявить факты ведения незаконной предпринимательской деятельности. Мера господдержки позволяет без усиления административного давления на бизнес и увеличения штата контрольных органов активизировать процесс легализации скрытой коммерческой деятельности, перевод её в правовое поле. Также в числе плюсов – вовлечение в предпринимательскую деятельность незанятого населения и возможность дополнительного стимулирования малого предпринимательства в производственной, социальной и научной сферах», - отметил исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Новый проект закона также предусматривает введение ограничения предельного размера доходов от реализации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка 0 процентов, в размере 30 млн рублей.

«Эту сумму ограничения мы обсуждали с предпринимательским сообществом. Это компромиссная цифра для начинающих предпринимателей», - прокомментировал исполняющий обязанности министра экономики УР Михаил Зайцев. Он пояснил, что в 2016 году налоговой ставкой в размере 0 процентов при применении УСН воспользовались 255 предпринимателей. У большинства из них размер доходов не превысил 30 млн. рублей.

Проект закона будет внесён на обсуждение и утверждение в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Фото: Db22.ru

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