На втором заседании восьмой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики, состоявшемся 18 сентября, был рассмотрен и принят Закон Удмуртской Республики «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста».
С инициативой принятия данного законопроекта в Госсовете Удмуртии выступила фракция «Единая Россия». Законопроект разработан в целях исполнения поручений Президента России Владимира Путина, которые были обозначены в его обращении к гражданам страны 29 августа 2018 года. В частности, было отмечено, что одним из принципиальных решений должно стать сохранение всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года в отношении граждан, достигших пенсионного возраста.
Руководитель депутатской фракции Анатолий Наумов, представляя законопроект, пояснил, что документ предусматривает корректировку трёх республиканских законов.
Депутаты от «Единой Россиии» предложили в связи с предстоящим преобразованием пенсионной системы РФ сохранить права граждан, достигших указанного возраста, на получение мер социальной поддержки. В частности, предлагается 50% льгота по транспортному налогу, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме и меры соцподдержки женщин из числа ветеранов труда УР, многодетных женщин, родивших 5 и более детей, награждённых знаком отличия «Материнская слава» или «Родительская слава».
Проект закона «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста» был представлен на обсуждение в депутатскую фракцию «КПРФ». Однако депутаты-коммунисты, отметив социальную значимость законопроекта, решили не торопиться с его принятием. Несмотря на то, что законопроект защищает интересы всех избирателей, депутаты от «КПРФ» консолидировано решили поддержать проект закона только в случае фактического повышения пенсионного возраста. Видимо, внутрипартийные установки оказались выше интересов граждан.
Итак, закон принят,и сейчас Правительству Удмуртской Республики поручено в течение двух месяцев принять необходимые подзаконные акты. На уровне муниципалитетов также должны быть оперативно приняты соответствующие документы для реализации закона органами местного самоуправления. По словам заместителя Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии, Председателя Госсовета УР Алексея Прасолова, хотя на федеральном уровне решение о повышении пенсионного возраста не принято, на уровне региона такой закон позволит оперативно отреагировать на изменение пенсионного законодательства и предоставить гражданам гарантии социальной поддержки со стороны государства.
ЗНАЙ!
Принятый депутатами закон сохраняет все меры социальной поддержки, предусмотренные на 31 декабря 2018 года региональным законодательством гражданам, достигшим пенсионного возраста (в настоящее время это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Меры соцподдержки будут предоставляться независимо от того, являются ли граждане пенсионерами или нет, при условии, что они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Таким образом, льготу будут предоставлять не только пенсионерам, но и всем гражданам, достигшим определённого возраста. А для её получения достаточно будет предъявить не пенсионное удостоверение, а паспорт.
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