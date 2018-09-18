Уникальная выставка, приуроченная ко Дню оружейника, открылась в Национальном музее УР имени Кузебая Герда **В торжественном открытии экспозиции приняли участие министр культуры и туризма УР Владимир Соловьев...

Всё, что конфисковано у коррупционеров, пойдёт на пенсии Такое правило может вступить в силу 1 января 2019 года. ...

Досконально подсчитано, сколько времени офисные работники проводят в смартфонах **Почему менеджерам, руководителям и специалистам необходимо проводить разное время наедине с гаджето...