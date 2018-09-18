Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, стало принятие закона Удмуртской Республики «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста». В двух чтениях закон был принят депутатами.
С инициативой принятия данного законопроекта в Госсовете УР выступила фракция «Единая Россия». Руководитель депутатской фракции Анатолий Наумов пояснил, что документ предусматривает корректировку трёх республиканских законов.
В связи с предстоящим преобразованием пенсионной системы Российской Федерации предлагается сохранить права граждан, достигших указанного возраста, на получение мер социальной поддержки. В частности, предлагается 50% льгота по транспортному налогу, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме и меры соцподдержки женщин из числа ветеранов труда УР, многодетных женщин, родивших 5 и более детей, награжденных знаком отличия «Материнская слава» или «Родительская слава».
После принятия этого закона Правительству Удмуртской Республики поручено в течение двух месяцев принять необходимые подзаконные акты. На уровне муниципалитетов также должны быть оперативно приняты соответствующие документы для реализации закона органами местного самоуправления.
Секретарь Удмуртского регионального отделения политической партии «Единая Россия», первый вице-спикер республиканского парламента Владимир Невоструев отметил, что «Единой Россией» были проведены площадки по осуждению изменений в пенсионной системе на территории всей республики. «Наши депутаты встречались со своими избирателями. Прозвучало много предложений, которые мы сформулировали и отправили в Центральный исполнительный комитет нашей Партии. Более 50 предложений, которые нашли отражение в послании Президента. Также была самая главная просьба, чтобы сохранить льготы, которые есть на территории нашей республики. Их не много, но они значимые для людей старшего возраста. Поэтому сегодня мы вышли с предложением, чтобы независимого от того какой будет пенсионный возраст, начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин льготы на территории Удмуртской Республики предоставлять», – пояснил Владимир Петрович. – Закон пока принимается на неопределенный срок – это переходный период. Он будет действовать с 1 января 2019 года.
По словам заместителя Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии, Председателя Госсовета УР Алексея Прасолова, хотя на федеральном уровне решение о повышении пенсионного возраста не принято, на уровне региона такой закон позволит оперативно отреагировать на изменение пенсионного законодательства и предоставить гражданам гарантии социальной поддержки со стороны государства.
Напомним, законопроект, сохраняющий региональные льготы при повышении пенсионного возраста, был внесен в Госсовет депутатской фракцией «Единая Россия». Он разработан в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, которые были обозначены в его обращении к гражданам страны 29 августа 2018 год. В Поручениях отмечено, что в рамках планируемых изменений пенсионной системы одним из принципиальных решений должно стать сохранение всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года в отношении граждан, достигших пенсионного возраста.
Принятый депутатами закон сохраняет все меры социальной поддержки, предусмотренные на 31 декабря 2018 года региональным законодательством гражданам, достигшим пенсионного возраста (в настоящее время это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Меры соцподдержки будут предоставляться независимо от того, являются ли граждане пенсионерами или нет, при условии, что они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Таким образом, льготу будут предоставлять не только пенсионерам, но и всем гражданам, достигшим определенного возраста. А для её получения достаточно будет предъявить не пенсионное удостоверение, а паспорт.
Добавим, что Удмуртская Республика стала одним из первых субъектов федерации, которые приняли решение о сохранении региональных льгот гражданам 55 и 60 лет при повышении пенсионного возраста.
По словам Председателя Государственного Совета Алексея Прасолова, хотя на федеральном уровне решение о повышении пенсионного возраста не принято, на уровне региона такой закон позволит оперативно отреагировать на изменение пенсионного законодательства и предоставить гражданам гарантии социальной поддержки со стороны государства.
Первый вице-спикер республиканского парламента, секретарь Удмуртского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Владимир Невоструев отметил, что во время встреч с избирателями по вопросам изменения пенсионной системы, представители партии получили множество предложений от населения. Самая частая просьба, звучавшая от граждан, - сохранить те льготы, которые существуют на территории республики. «Поэтому мы вышли с предложением, чтобы независимо от того, какой будет пенсионный возраст, начиная с 55-ти лет для женщин и 60-ти для мужчин льготы на территории Удмуртии предоставлять», - пояснил он. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Добавим, что Удмуртская Республика стала одним из первых субъектов федерации, которые приняли решение о сохранении региональных льгот гражданам 55 и 60 лет при повышении пенсионного возраста.
Владимир Невоструев:
Данный проект является самым обсуждаемым по всей России. «Единая Россия» включилась в обсуждение данных вопросов. Мы провели площадки по всей территории республики. Там были приглашены не только члены партии, но были и рядовые граждане. Наши депутаты встречались со своими избирателями. Прозвучало много предложений, которые мы сформулировали и отправили в Центральный исполнительный комитет нашей Партии. Более 50 предложений, которые тоже нашли отражение в послании Президента. Также была самая главная просьба, чтобы сохранить те льготы, которые есть на территории нашей республики. Их не много, но они значимые для людей старшего возраста. Поэтому сегодня мы вышли с предложением, чтобы независимого от того какой будет пенсионный возраст, начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин льготы на территории Удмуртской Республики предоставлять.
Закон пока принимается на неопределенный срок – это переходный период. Он будет действовать с 1 января 2019 года. По мере изменений в пенсионном законодательстве будут вноситься соответствующие правки.
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