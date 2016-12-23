В ходе второго заседания 28-й сессии Государственного Совета депутаты в окончательном чтении приняли закон о бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
По результатам их рассмотрения на совместном заседании президиума Государственного Совета и Правительства республики, а также на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в расходной части бюджета к принятию рекомендовано 224 поправки на общую сумму 4 миллиарда 353 миллиона 386,8 тысяч рублей.
Депутаты одобрили все поправки, в том числе увеличивающую доходную часть на 2 миллиарда 407 миллионов 678 тысяч рублей. Есть также текстовые и технические правки. Основные суммы расходов главного финансового документа республики ориентированы на социальную сферу. Общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики на 2017 год составит 59 миллиардов 491 миллион рублей, общий объем расходов – 63 миллиарда 229 миллионов рублей. Дефицит бюджета составит 3 миллиарда 738 тысяч рублей.
Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев в интервью журналистам назвал бюджет республики 2017 года напряженным, но реальным.
– Мы постарались учесть все поправки, которые были предложены депутатами Госсовета, и приняли поправок более чем на шесть миллиардов рублей. Мы увеличили налог на прибыль на два миллиарда рублей, это реально, так как в целом по итогам этого года налоговые поступления были исполнены на 123 процента, а по налогу на прибыль - на 145 процентов. Здесь, считаю, хорошо отработала комиссия по взаимодействию с налогоплательщиками. И мы дополнительно 5 миллиардов рублей налога на прибыль получили в бюджет УР. Таким образом, мы смогли вовремя оказать все социальные льготы, которые были предусмотрены бюджетом. Не было задержек по заработной плате. Мы говорим о федеральных субсидиях, которые нам будут выделены на софинансирование по повышению заработной платы бюджетникам на исполнение дорожных карт. Это и поправки на капитальные вложения на строительство важных социальных объектов. Ещё раз отмечу, бюджет сложный, но когда он был лёгким. И мы все вместе должны работать над его исполнением, - сказал Александр Соловьев.
Согласно одобренным при принятии в окончательном чтении закона о бюджете поправкам, суммы, заложенные при первом чтении, изменились. 647 миллионов 465 тысяч дополнительно будут направлены министерству здравоохранения республики на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, мероприятия по профилактике и лечению диабета, реализацию госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков», а также на приобретение мобильного медицинского комплекса для оказания помощи жителям республики. Дополнительные средства предусмотрены также на профилактику инфекционных заболеваний, туберкулеза, ВИЧ.
По линии министерства образования и науки сумма дополнительных бюджетных ассигнований составила 994 миллиона 416 тысяч рублей. Среди запланированных расходов – финансирование обеспечения детским и школьным питанием, организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, обеспечение учебниками и учебными пособиями, в том числе – их издание. Кроме того, заложены средства на приобретение школьных автобусов.
Сумма дополнительного финансирования министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике составила 256 миллионов 689 тысяч рублей. Средства будут израсходованы на улучшение материально-технической базы государственных учреждений, в реализацию мероприятий для молодежи.
Дополнительные финансовые средства в сфере социальной политики предусмотрены на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На увеличение фонда оплаты труда по дорожным картам также будет выделено дополнительное финансирование.
Увеличены бюджетные ассигнования по направлениям жилищно-коммунального хозяйства, транспортных услуг, в сферах инвестиционного развития и культуры. Кроме того, дополнительно 103 миллиона 304,4 тысячи рублей будет направлено на поддержку АПК, 148 миллионов 853 тысячи – на развитие информационного общества Удмуртской Республики, еще 18 миллионов – на обеспечение занятости населения. Самая весомая поправка - 2 миллиарда 8 миллионов 400 тысяч рублей – на развитие строительной отрасли республики.
В ТЕМУ:
Сессия также в окончательном чтении внесла изменения в закон о республиканском бюджете на 2016 год. Ко второму чтению законопроекта поступило 54 поправки Главы Удмуртской Республики, направленные на корректировку сумм бюджетных ассигнований по ряду разделов и подразделов бюджетной классификации. Доходная и расходная части бюджета Удмуртской Республики на 2016 год в целом увеличиваются на сумму 374 миллиона рублей.
Прежде всего, они направлены на решение первоочередных социально значимых задач. В частности, в связи с изменениями федерального законодательства, касающегося изменений размера оплаты труда, увеличены бюджетные ассигнования республиканским министерствам и ведомствам.
Дополнительные средства выделены на предоставление субсидий организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, погашение кредиторской задолженности, выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за показанные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, выплату спортивных стипендий, оказание господдержки спортивным клубам, поддержку редакций печатных СМИ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев:
– Мы принимали участие на слушаниях в Совете Федерации, обозначили основные проблемы, которые есть в нашей республике. Это и по строительству школ - программа в России принята, финансирование увеличено. Вот на эти направления нам надо изыскивать в бюджете свои финансовые средства. Сегодня у нас основное, что предусмотрено в бюджете, - это социальные направления: заработная плата, расходы на образование, здравоохранение. Но вот на развитие пока средств, конечно же, недостаточно, а те объекты, которые хотелось бы построить в нашей республике, их достаточно много. Это и реабилитационный центр, это и бассейн, у которого сегодня уже есть заделы, это и школы, которые сегодня необходимо строить. Поэтому на это направление, конечно, хотелось бы обратить внимание. Второе серьезное направление – это, конечно же, остаются дороги, потому что от этого многое зависит. Это каждодневная жизнь людей, поэтому хотелось бы, чтобы на эти направления финансирование из федерального бюджета было гораздо выше и больше.
Фото: udmgossovet.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.