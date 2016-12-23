Генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» вошел в топ-250 высших руководителей за 2016 год Стоит отметить, это не первое признание заслуг Фанила Зиятдинова в качестве генерального директора АО...

Глава Удмуртии Александр Соловьев побывал на предприятии «Глазов. Электрон» 19 декабря здесь состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для...

Флагман атомной промышленности Чепецкий механический завод отмечает 70-летие **2016 год для Чепецкого механического завода дважды юбилейный. В сентябре отпраздновала 20-летие топ...