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В Удмуртии представили ТОП-100 бизнес-чемпионов региона

1 августа
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В список вошли компании, демонстрирующие за последние три года наибольший рост по выручке, прибыли и открытию новых направлений деятельности,

Nik 1407 %d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 В Удмуртии представили ТОП-100 бизнес-чемпионов региона

На презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии были представлены отрасли экономики будущего, которые уже начали развиваться в регионе и которые будут наиболее интересны потенциальным инвесторам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это: машиностроение (индустриальные парки «Развитие», «Ижевский завод», «Металлургический» и промышленные технопарки «СТМ» и «Метеор»); производство продуктов питания (группа компаний «КОМОС», «Играмолоко», «Ува-молоко»); аддитивные технологии (Чепецкий механический завод, Ижсталь и другие предприятия); беспилотные системы («Zala-Aero», Концерн Калашников, «Ижевские беспилотные системы» и ещё более 17 производственных площадок); оборудование и системы цифрового земледелия («Финко» и т.д.); бытовые и промышленные накопители энергии (технопарк «Метеор», территория бывшего завода по уничтожению химоружия в городе Камбарка); нефтегазовое оборудование (Удмуртнефть, Белкамнефть и ещё более 10 площадок); промышленные роботы и специальные станки («КАМ-Инжиниринг», «Белфингрупп», Воткинский завод); онлайн инженерное образование (ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и др.); оружие и оружейный fashion (Концерн Калашников, Ижевский механический завод).

В блоке «ТОП-100 бизнес чемпионов Удмуртии» из более 60 тысяч компаний Удмуртии с помощью специалистов Сбербанка, ВТБ24, Промсвязьбанка и Россельхозбанка были выбраны 100 компаний, демонстрирующих за последние три года наибольший рост по выручке, прибыли и открытию новых направлений деятельности.

В рамках презентации 10 компаний из ТОП-100 представлены на стендах: Воткинская промышленная компания (рост выручки более чем в 2 раза); сеть салонов красоты «Прядки в порядке» (действующая в 32 регионах России и 3 странах мира); IT-компания «Центр высоких технологий» (клиенты в США, ЕС и странах СНГ); компания «Directum» (поставки в РФ, Беларусь, Украину, Казахстан, Польшу и США); Ижевский опытно-механический завод (поставки в РФ, Казахстан и Азербайджан); «Ува-молоко» (рост выручки в 2016 году составил до 6,7 млрд рублей в год); стеклозавод «Свет» (рост выручки в 2016 году составил до 2,7 млрд рублей в год); «Цветы Удмуртии» (работает на рынках соседних регионов, а также субъектов Центрального, Южного и Северного федеральных округов); «Фабрика Мирлачева» (в прошлом году инвестировано создание новой технологичной линии производства мебели); «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» (разработка и изготовление изделий электрозащиты, коммутаций и светотехники для авиационной промышленности).

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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