Первому вице-премьеру представили проекционные дисплеи для автомобилей, очки виртуальной реальности и...

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