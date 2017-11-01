В правительстве Удмуртии одобрили законопроект, предусматривающий дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков, сообщает пресс-служба руководства региона.
Как пояснил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, ставки в размере 5 процентов будут устанавливаться для налогоплательщиков, использующих упрощённую систему налогообложения («доходы минус расходы»), если они работают в обрабатывающей промышленности, в области сельского и лесного хозяйства, водоснабжения, образования и здравоохранения, социальных услуг, организации сбора и утилизации отходов, в сфере искусства, культуры и спорта, творческой деятельности.
«Кроме того, мы предусмотрели льготную налоговую ставку – 5 процентов – для предпринимателей, работающих в IT-сфере, для резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов, индустриальных и промышленных парков, включенных в реестр промпарков Минпромторга России. Таким образом, новый проект закона обеспечит дополнительные меры государственной поддержки в виде снижения налоговой нагрузки для сотен налогоплательщиков, работающих в социально значимых отраслях или в сегментах-драйверах региональной экономики», - отметил Александр Свинин.
Ставку в размере 10 процентов предлагается установить для следующих видов деятельности: обеспечение электрической энергией, в том числе газом и паром; строительство, деятельность гостиниц, общественного питания, транспортировка, хранение, связь, деятельность туристическая и ветеринарная.
Для получения права пользоваться льготными ставками в размере 5 и 10 процентов проектом закона вводятся ограничения. Доля доходов по разным видам деятельности в общем объёме доходов по всем видам деятельности за налоговый период должна составлять не менее 90%. Если доля доходов составляет менее 90%, то в отношении налогоплательщика применяются ставки соответственно 10 и 15%.
В настоящее время 12 тысяч налогоплательщиков в Удмуртии применяют упрощенную схему налогообложения («доходы минус расходы»). Введение для них дифференцированной системы налогообложения позволит повысить доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики более чем на 300 млн рублей в год в 2018 и 2019 годах.
Проект закона будет внесён на обсуждение и утверждение в Государственный Совет Удмуртской Республики.
Фото: 2018-godu.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.