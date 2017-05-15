В Удмуртии праймериз пройдут конкурентно, считает московский политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, очень сильные команды игроков выдвинулись на предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госсовет в Удмуртии. На 60 мандатов претендуют 294 человека, среди которых 44 действующих членов Госсовета.
– Пока что можно прогнозировать серьезное столкновение по Якшур-Бодьинскому районному избирательному округу №30, где пойдет министр сельского хозяйства Удмуртии Александр Прохоров. Там же баллотируется Анатолий Хохряков, директор АО Восход. Там же идет Софья Широбокова — зампред Госсовета, которая выдвинулась и в округе, и в группе. Сложные баталии ожидаются и по 15 Западному избирательному округу. Там против Владимира Пальшина будет играть депутат Госсовета Ольга Черкасова. По 5 округу и по 5 тергруппе мы будем наблюдать конкуренцию представителей «Ижстали» друг с другом. По тергруппе идет Алексей Чернов (профсоюзы «Ижстали») и еще два представителя «Ижстали» Андрей Дюгуров (управделами) и Константин Колесников (мастер). По округу баллотируются Сергей Лукьянчиков (главный юрист «Ижстали») и все тот же Константин Колесников. Стоит отметить, что и остальные кандидаты в группе и по округу тесно связаны с предприятием, - говорит Павел Данилин.
Фото: ria57.ru
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