Безопасность передвижения детей и подростков в каникулы обсудили на заседании межведомственной комиссии. Его провел 23 мая и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Один из факторов безопасности – состояние и оснащение специализированного транспорта для перевозки школьников. Это 400 автобусов, которые перевозят 10 тысяч детей до места учёбы и обратно по 653-м школьным маршрутам.
Школьный автопарк подлежит обновлению. В этом году за счёт республиканского и федерального бюджета в его структуре появятся 42 новых автобуса взамен выработавших ресурс. Автопарк на 100% оснащён оборудованием системы ГЛОНАСС и на 94% - тахографами.
Именно школьные автобусы, по мнению заместителя министра образования и науки УР Игоря Белозёрова, должны участвовать в перевозках школьников до мест отдыха во время каникул. Он отметил, что в настоящее время налажен обмен мониторинговыми данными с трекеров ГЛОНАСС между министерством, муниципалитетами и организацией, обслуживающей автобусы. Это позволяет оперативно отслеживать каждый отдельно взятый школьный автобус, включая его принадлежность к образовательной организации, проверять наличие контракта, отслеживать техническую исправность и оперативно устранять неполадки.
«Не менее чем техника важна организация. Поэтому каждый муниципалитет должен издать приказы о назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей при организации выездных мероприятий, экзаменов, экскурсий и походов. С каждым из них и с преподавательским составом необходимо провести дополнительные инструктажи по неукоснительному соблюдению правил перевозки», - добавил представитель Минобразования Удмуртии.
Второй фактор безопасности - пешеходные переходы. По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, за последние четыре года в республике оснащено необходимыми знаками и неровностями 115 пешеходных переходов, и на вновь обустроенных пешеходных переходах не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов.
Как проинформировал участников совещание представитель ГИБДД по Удмуртии, только в Ижевске, где с начала года обустроены 5 переходных переходов и установлено более 1000 метров ограничивающих пешеходных ограждений, удалось добиться снижения ДТП с участием пешеходов на 3%.
Также хорошо эта работа организована в городах Глазов и Можга. В Сарапуле установлены комплексы безопасности дорожного движения у семи школ города, но здесь ещё требуется срочно решить вопрос об оборудовании пешеходного перехода у школы № 26 по ул. Гончарова – она располагается вблизи дороги с интенсивным движением транспорта.
В 2017 году совершенно новые пешеходные переходы будут организованы в шести населенных пунктах республики, таких как Старый Утчан, Новая Бия, Водзимонье, Верхняя Игра, Заречный и Юрино.
Члены комиссии по безопасности дорожного движения также обсудили возможности взаимодействия предприятия «Волговятскуправтодор» и муниципальных властей – для совместного решения вопросов освещения пешеходных переходов на федеральных трассах, договорились об организации инспекционных поездок для выявления и устранения стихийных свалок у съездов автодорог, обозначили необходимость усилить контроль за состоянием железнодорожных переездов.
Подводя итоги совещания, Виктор Савельев отметил, что каждое из намеченных мероприятий имеет тем больший вес и цену, что определяет безопасность передвижения жителей Удмуртии, безопасность детей. «В вопросах обеспечения безопасности нет мелочей. Поэтому контроль за выполнением поручений должен быть ежедневным, а ответственность – персональной», - отметил и.о. Председателя Правительства УР.
Фото: izhlife.ru
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