По его словам, объединение Удмуртского ботанического сада и природных парков «Шаркан» и «Усть-Бельск» позволит выстроить системный подход в работе по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий республики, созданных для того, чтобы сберечь уникальное природное наследие родникового края для потомков.
Кроме того, в 2019 году Удмуртский государственный университет проведёт обследования территорий Кезского, Сюмсинского и Сарапульского районов, где, по мнению учёных, имеется наиболее острая необходимость в дополнительном изучении количественных и качественных изменений, происходящих с краснокнижными видами флоры и фауны
Отвечая на вопрос журналистов, какие подвижки происходят в Удмуртии в работе по созданию сети ООПТ, Денис Удалов отметил, что Правительство республики утвердило положения по 11 памятникам природы и 11 государственным природным комплексным заказникам регионального значения (это бывшие охотничьи заказники). Разработаны проекты положений по 40 памятникам природы. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 114 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границ 56 памятников природы. Таким образом, на государственный кадастровый учёт поставлены и получили официальный статус все ООПТ регионального значения. Проведённая работа обеспечит сохранение природных комплексов и объектов ООПТ, редких и исчезающих видов растений и животных, произрастающих и обитающих на их территории.
Фото: numetalboy1990.livejournal.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.