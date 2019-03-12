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В Удмуртии появится Дирекция особо охраняемых природных территорий

11 марта
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Свою работу дирекция предположительно начнёт 1 июля 2019. Об этом 5 марта в рамках состоявшегося пресс-тура в Сарапульский музей леса сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

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По его словам, объединение Удмуртского ботанического сада и природных парков «Шаркан» и «Усть-Бельск» позволит выстроить системный подход в работе по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий республики, созданных для того, чтобы сберечь уникальное природное наследие родникового края для потомков.

Кроме того, в 2019 году Удмуртский государственный университет проведёт обследования территорий Кезского, Сюмсинского и Сарапульского районов, где, по мнению учёных, имеется наиболее острая необходимость в дополнительном изучении количественных и качественных изменений, происходящих с краснокнижными видами флоры и фауны

Отвечая на вопрос журналистов, какие подвижки происходят в Удмуртии в работе по созданию сети ООПТ, Денис Удалов отметил, что Правительство республики утвердило положения по 11 памятникам природы и 11 государственным природным комплексным заказникам регионального значения (это бывшие охотничьи заказники). Разработаны проекты положений по 40 памятникам природы. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 114 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границ 56 памятников природы. Таким образом, на государственный кадастровый учёт поставлены и получили официальный статус все ООПТ регионального значения. Проведённая работа обеспечит сохранение природных комплексов и объектов ООПТ, редких и исчезающих видов растений и животных, произрастающих и обитающих на их территории.

Фото: numetalboy1990.livejournal.com

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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