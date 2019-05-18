Удмуртия проявила высокую заинтересованность к участию в программе: 30 предприятий подали заявки, 97 человек зарегистрировано. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Петр Засельский в ходе официального визита в Удмуртию.
Он объявил, что набор участников будет ежегодным. К концу 2024 г. обучение пройдут более 19 тысяч руководителей предприятий в сфере промышленности, производства, сельского хозяйства и транспорта. Торжественное открытие программы с участием замминистра состоится 21 мая в Москве.
Программа направлена на обучение новым компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда.
Как участник нацпроекта, Удмуртия должна обеспечить условия по повышению роста уровня производительности труда на предприятиях – участниках не менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам первого, второго и третьего годов соответственно. По итогам проведенного отбора Федерального центра компетенций (АНО «ФЦК»), 19 предприятий стали участниками программы по адресной поддержке повышения производительности труда.
В качестве партнеров, оказывающих методическую и организационную поддержку предприятиям – участникам нацпроекта определены концерн «Калашников», завод «Техновек», Чепецкий механический завод. Создание регионального центра компетенций (РЦК) планируется на базе Удмуртского машиностроительного кластера к концу 2019 г. На 2019 г. запланировано переобучение и повышение квалификации не менее 1 117 работников предприятий-участников нацпроекта, заключивших соглашение уровня «регион-предприятие».
В числе основных мероприятий, запланированных до конца этого года для участников нацпроекта - содействие в получении льготных займов от Фонда развития промышленности под 1%, оказание финансовой поддержки от институтов развития - РЦИ, Фонда содействия инновациям, Корпорации МСП и РЭЦ. На участие в акселераторе «Экспортный марафон», разработанный Минэкономразвития России совместно со школой экспорта «РЭЦ» подали заявки на участие шесть предприятий Удмуртии.
Также в рамках реализации нацпроекта в Удмуртии будут проходить работы по выявлению административных правовых ограничений для роста производительности труда, вестись мониторинг и анализ правоприменения измененных нормативных правовых актов на предприятиях. В планах на 2020 г. - применение методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров.
фото - udmurt.ru
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