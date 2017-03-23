22 марта 2017 года в Доме Правительства Удмуртии помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел встречу со слушателями Малой академии государственного управления региона. Встреча состоялась по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В процессе «живого диалога» помощник полпреда рассказал об особенностях государственной и муниципальной службы и познакомил студентов с деятельностью Контрольного управления Президента Российской Федерации. Молодые лидеры и будущие управленцы в формате свободного общения задавали вопросы, которые касались кадровой политики, участия молодежи в общественно значимых проектах, формирования молодежного состава резерва полномочного представителя, реализации собственных проектов для решения важных социально-экономических задач.
Малые академии государственного управления работают для подготовки лидеров из среды вузовской молодежи по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 2006 года во всех регионах Приволжья. Задача МАГУ – подготовка специалистов в сфере государственной и муниципальной службы для удовлетворения потребности власти в обновлении кадров.
Начиная с 2016 года учащиеся Малой академии государственного управления (МАГУ) получают диплом установленного образца. Данную инициативу утвердил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Именно поэтому такие встречи имеют особое значение. Предоставленная возможность личного общения с помощником полпреда дополнительно мотивирует студентов МАГУ к качественному освоению учебных дисциплин, формированию необходимых профессиональных компетенций и личностных качеств.
Напомним, Малая академия госуправления в Удмуртской Республике действует с 2007 года и является структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». Обучаться здесь могут студенты, которые закончили два и более курса по различным специальностям и направлениям подготовки и проявили себя в академической и общественной жизни университета. Обучение в академии длится два года и включает как теоретический, так и практический курсы.
Пресс-служба Главного федерального инспектора по УР
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