Главная » В Удмуртии помощник полпреда РФ в ПФО Сергей Валенков встретился со студентами

В Удмуртии помощник полпреда РФ в ПФО Сергей Валенков встретился со студентами

23 марта
0
Img 3319 В Удмуртии помощник полпреда РФ в ПФО Сергей Валенков встретился со студентами

22 марта 2017 года в Доме Правительства Удмуртии помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел встречу со слушателями Малой академии государственного управления региона. Встреча состоялась по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В процессе «живого диалога» помощник полпреда рассказал об особенностях государственной и муниципальной службы и познакомил студентов с деятельностью Контрольного управления Президента Российской Федерации. Молодые лидеры и будущие управленцы в формате свободного общения задавали вопросы, которые касались кадровой политики, участия молодежи в общественно значимых проектах, формирования молодежного состава резерва полномочного представителя, реализации собственных проектов для решения важных социально-экономических задач.

Малые академии государственного управления работают для подготовки лидеров из среды вузовской молодежи по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО с 2006 года во всех регионах Приволжья. Задача МАГУ – подготовка специалистов в сфере государственной и муниципальной службы для удовлетворения потребности власти в обновлении кадров.

Начиная с 2016 года учащиеся Малой академии государственного управления (МАГУ) получают диплом установленного образца. Данную инициативу утвердил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Именно поэтому такие встречи имеют особое значение. Предоставленная возможность личного общения с помощником полпреда дополнительно мотивирует студентов МАГУ к качественному освоению учебных дисциплин, формированию необходимых профессиональных компетенций и личностных качеств.

Напомним, Малая академия госуправления в Удмуртской Республике действует с 2007 года и является структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». Обучаться здесь могут студенты, которые закончили два и более курса по различным специальностям и направлениям подготовки и проявили себя в академической и общественной жизни университета. Обучение в академии длится два года и включает как теоретический, так и практический курсы.

Пресс-служба Главного федерального инспектора по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо