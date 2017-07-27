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В Удмуртии погибли два человека при обгоне на запрещающий знак

24 июля
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22.07 %d0%b4%d1%82%d0%bf 2 %d1%82%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b01 В Удмуртии погибли два человека при обгоне на запрещающий знак

Смертельная авария произошла 22 июля в 19 часов 45 минут на 11 километре автомобильной дороги «Ижевск-Сарапул» в Завьяловском районе. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «DAEWOO NEXIA» при обгоне в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «KIA».

В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля «DAEWOO NEXIA» и его пассажир – женщина 1985 года рождения получили смертельные травмы. Еще два пассажира автомобиля «DAEWOO NEXIA» получили многочисленные травмы и госпитализированы.

Водитель автомобиля «KIA» получил незначительные травмы. В Госавтоинспекции отмечают, что никто из пассажиров «DAEWOO NEXIA», находящихся на заднем пассажирском сидении, не был пристёгнуты ремнями безопасности.

В Управлении ГИБДД напоминают, что использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля. Согласно последним исследованиям ученых, пристегнутый ремень в случае лобового столкновения снижает вероятность смертельной травмы в два - три раза, а при опрокидывании автомобиля - в пять раз. В России согласно требованиям Правил дорожного движения использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сидении.

Фото: ГИБДД МВД по УР

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