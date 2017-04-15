В поселке Балезино погиб 13-летний мальчик в результате обрушения крыши бывшего Льнозавода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным следствия вчера, 14 апреля, в органы внутренних дел обратилась жительница Балезино с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Мальчик 13 апреля ушел в школу и домой не вернулся.
В результате незамедлительно организованных поисковых мероприятий, к которым подключились следователи Балезинского межрайонного следственного отдела, тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении Льнозавода под обломками крыши. По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма.
Установлены знакомые погибшего подростка, согласно полученной от них информации, дети, в том числе потерпевший постоянно ходили гулять на территорию бывшего завода, куда имелся свободный доступ.
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль руководителем следственного управления.
Фото: СУ СК России по Удмуртии
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