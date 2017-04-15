Главная » В Удмуртии погиб подросток из-за обрушения крыши на заброшенном заводе

В Удмуртии погиб подросток из-за обрушения крыши на заброшенном заводе

15 апреля
0
Mashina sk(7) 418x320 В Удмуртии погиб подросток из-за обрушения крыши на заброшенном заводе

В поселке Балезино погиб 13-летний мальчик в результате обрушения крыши бывшего Льнозавода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия вчера, 14 апреля, в органы внутренних дел обратилась жительница Балезино с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Мальчик 13 апреля ушел в школу и домой не вернулся.

В результате незамедлительно организованных поисковых мероприятий, к которым подключились следователи Балезинского межрайонного следственного отдела, тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении Льнозавода под обломками крыши. По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма.

Установлены знакомые погибшего подростка, согласно полученной от них информации, дети, в том числе потерпевший постоянно ходили гулять на территорию бывшего завода, куда имелся свободный доступ.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль руководителем следственного управления.

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо