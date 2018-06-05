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В Удмуртии подвели предварительные итоги партийного голосованияредварительного голосования

4 июня
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В процедуре участвовали 63 зарегистрированных кандидата.

47f7d4c3dd8bb40625c7da4e1dbd65d1 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В Удмуртии подвели предварительные итоги партийного голосованияредварительного голосования

3 июня 2018 года, в Удмуртской Республике проводилось предварительное голосование, по итогам которого жители определили достойных кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы депутатов Государственного Совета УР шестого созыва, представительных органов муниципальных районов, городских округов и поселений в Удмуртской Республике. В этот день работало 50 счетных участков для голосования.

Предварительная явка на праймериз в Удмуртии составила около 15 000 человек, что составляет 6,15% от числа избирателей. Напомним, что предварительное голосование имеет статус рейтингового. Это значит, что по количеству людей, отдавших предпочтение за того или иного кандидата, будут сделаны выводы, кто из претендентов пользуется наибольшим доверием избирателей. Именно такие люди должны будут представлять «Единую Россию».

Окончательные итоги будут подведены Региональным оргкомитетом в течение трех дней после завершения предварительного голосования.

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