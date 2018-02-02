Награждение победителей прошло в рамках расширенного заседания Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики.
Спикер республиканского парламента Алексей Прасолов отметил, что в конкурсе приняли участие 52 муниципальных образования. Это больше чем в предыдущий раз.
«Радует, что конкурс вызвал неподдельный интерес. Самое главное - мы увидели, что в городах и районах, сельских поселениях есть стремление местных властей как можно лучше информировать своё население, налаживать тесные контакты с жителями, отвечать на их вопросы и решать возникающие проблемы. Повышение информированности населения – это главная задача конкурса сайтов муниципальных образований», - сказал Алексей Прасолов.
Руководителям представительных органов муниципальных образований, чьи официальные сайты признаны лучшими, Председатель Госсовета вручил дипломы. Муниципалитетам, занявшим первые места в каждой группе, вручены многофункциональные печатающие устройства.
По решению конкурсной комиссии победителями конкурса по представленным группам муниципальных образований определены:
Городские округа:
1 место – МО «Город Ижевск»
2 место – МО «Город Сарапул»
3 место – МО «Город Глазов»
Муниципальные районы:
1 место – МО «Красногорский район»
2 место – МО «Можгинский район»
3 место – МО «Сарапульский район»
Муниципальные образования поселения, имеющие свой официальный сайт:
1 место – МО «Шабердинское» Завьяловского района
2 место – МО «Нововолковское» Воткинского района
3 место – МО «Старомоньинское» Малопургинского района
Муниципальные образования поселения, имеющие страницы на официальном сайте муниципального района:
1 место – МО «Шадринское» Сарапульского района
2 место - МО «Сигаевское» Сарапульского района
3 место – МО «Девятовское» Сарапульского района
Отдельными благодарственными письмами за активное участие в группе среди муниципальных образований поселений, имеющих страницы на официальном сайте муниципального района отмечены Сарапульский и Каракулинский районы. Также специальными дипломами за высокое качество и существенное развитие собственных интернет-ресурсов отмечены Шарканский, Киясовский, Кизнерский, Увинский, Игринский районы.
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