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В Удмуртии подведены итоги республиканского конкурса на лучший официальный сайт муниципального образования

2 февраля
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Сегодня в Государственном Совете подведены итоги республиканского конкурса «Лучший официальный сайт муниципального образования в Удмуртской Республике по информированию о деятельности представительного органа муниципального образования». Конкурс состоялся в 2017 году.

Img 0282 В Удмуртии подведены итоги республиканского конкурса на лучший официальный сайт муниципального образования

Награждение победителей прошло в рамках расширенного заседания Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики.

Спикер республиканского парламента Алексей Прасолов отметил, что в конкурсе приняли участие 52 муниципальных образования. Это больше чем в предыдущий раз.

«Радует, что конкурс вызвал неподдельный интерес. Самое главное - мы увидели, что в городах и районах, сельских поселениях есть стремление местных властей как можно лучше информировать своё население, налаживать тесные контакты с жителями, отвечать на их вопросы и решать возникающие проблемы. Повышение информированности населения – это главная задача конкурса сайтов муниципальных образований», - сказал Алексей Прасолов.

Руководителям представительных органов муниципальных образований, чьи официальные сайты признаны лучшими, Председатель Госсовета вручил дипломы. Муниципалитетам, занявшим первые места в каждой группе, вручены многофункциональные печатающие устройства.

По решению конкурсной комиссии победителями конкурса по представленным группам муниципальных образований определены:

Городские округа:

1 место – МО «Город Ижевск»

2 место – МО «Город Сарапул»

3 место – МО «Город Глазов»

Муниципальные районы:

1 место – МО «Красногорский район»

2 место – МО «Можгинский район»

3 место – МО «Сарапульский район»

Муниципальные образования поселения, имеющие свой официальный сайт:

1 место – МО «Шабердинское» Завьяловского района

2 место – МО «Нововолковское» Воткинского района

3 место – МО «Старомоньинское» Малопургинского района

Муниципальные образования поселения, имеющие страницы на официальном сайте муниципального района:

1 место – МО «Шадринское» Сарапульского района

2 место - МО «Сигаевское» Сарапульского района

3 место – МО «Девятовское» Сарапульского района

Отдельными благодарственными письмами за активное участие в группе среди муниципальных образований поселений, имеющих страницы на официальном сайте муниципального района отмечены Сарапульский и Каракулинский районы. Также специальными дипломами за высокое качество и существенное развитие собственных интернет-ресурсов отмечены Шарканский, Киясовский, Кизнерский, Увинский, Игринский районы.

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