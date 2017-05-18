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В Удмуртии подготовка к внутрипартийным выборам «Единой России» вышла на финишную прямую

18 мая
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Бюллетени для предварительного голосования готовятся к отправке в города и районы Удмуртии

Img 8748 В Удмуртии подготовка к внутрипартийным выборам «Единой России» вышла на финишную прямую

По словам руководителя Исполкома Регионального отделения Партии Андрея Макарова, в республику в минувшее воскресенье поступило 359 тысяч бюллетеней. Это тираж на все 30 избирательных округов, которые образованы на территории республики. Бюллетени поступили как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. Сам документ представляет собой лист формата А4, на нем размещены имена кандидатов в алфавитном порядке и краткие биографические данные о каждом из них.

– У нас сейчас идет работа по формированию комплектов. На следующей неделе мы должны будем доставить бюллетени в каждую счетную комиссию. Всего 241 комиссия будет работать 28 мая в Единый день голосования. Поэтому сейчас идет формирование комплектов бюллетеней, которые на следующей неделе будут переданы председателям счетных комиссий, - сказал он.

Андрей Макаров также напомнил о том, что в ходе предварительного рейтингового голосования избиратели могут голосовать не только за одного, но и за несколько кандидатов.

– Мы разрешаем поддержать одновременно нескольких кандидатов. Соответственно это зависит от количества фамилий в бюллетене. У нас есть разные бюллетени. На одних две фамилии, на других, связанных с партийными списками, может быть до десяти человек. Поэтому можно поддержать три, четыре и больше кандидатов, - отметил он.

Главный специалист по правовым вопросам Регионального Исполкома Егор Вострокнутов рассказал о том, что в этом году используется несколько иная, нежели раньше система защиты бюллетеней при помощи специальных марок.

– Количество марок соответствует числу бюллетеней, то есть их 359 тысяч, по одной на каждый бюллетень. Все марки напечатаны на Госзнаке, соответственно, степень защиты у них самая высокая. Каждая марка имеет несколько степеней защиты. Например, голограммы, специальная печать, микрошрифт. При этом каждая марка может быть приклеена на бюллетень только один раз. При попытке повторного ее использования она просто порвется, - пояснил он.

Руководитель Регионального Исполкома Андрей Макаров отметил, что «Единая Россия» - единственная политическая сила в стране, которая проводит внутрипартийное предварительное голосование. Он также добавил, что Партия заинтересована в том, чтобы жители помогли сформировать профессиональный и эффективный региональный парламент.

– Мы наших избирателей приглашаем 28 мая прийти на избирательные участки. Напоминаем, что можно зайти на сайт pg.er.ru и, набрав в строке поиска адрес места жительства, определить свой участок, - добавил Андрей Макаров.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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