Ольга Васильева и Александр Бречалов обсудили перспективы развития образования в Удмуртии
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева провела рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Стороны обсудили готовность образовательных учреждений региона к новому учебному году. Кроме того, Александр Бречалов рассказал о развитии всех уровней образования республики – от дошкольного до университетского, о мерах поддержки одаренных детей, детей-сирот, кадровом обеспечении школ и строительстве новых объектов.
Кроме того, в Удмуртии функционируют 184 организации дополнительного образования, в которых занимаются около 150 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет составляет 67,5 процента (68 процентов по России).
В 2017 году в республике в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Минобрнауки России появится «Кванториум» при поддержке Концерна «Калашников». Соглашение было заключено 27 июня в присутствии Президента России Владимира Путина. Также при поддержке концерна в 2017 году классы робототехники появятся в Балезинском и Граховском районах.
В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в Удмуртии планируется создать 38 тысяч новых мест. Из них 20,5 тысячи мест – за счет строительства и приобретения новых зданий школ.
Кроме того, Ольга Васильева и Александр Бречалов обсудили вопросы софинансирования строительства школ в Алнашах и Ижевске.
Достижения
7-е место в России и 2-е в Приволжском федеральном округе на протяжении трех последних лет занимает республика по числу победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Удмуртия входит в число субъектов Российской Федерации, занимающих ведущие позиции.
51,5 процента составила эффективность сборной команды Удмуртской Республики в 2017 году - лучший показатель за все годы. На 8-м месте Удмуртия в рейтинге регионов с самыми современными условиями образования и высокой инновационной активностью (рейтинг ВШЭ).
На 27% возросло число обучающихся в 2017 году, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства УР
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