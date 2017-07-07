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В Удмуртии Пенсионный фонд напоминает о сроках сдачи отчетности

13 июня
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Bga32 ru 31 07 2015 1big В Удмуртии Пенсионный фонд напоминает о сроках сдачи отчетности

Всего 3 дня остается у работодателей нашей республики для того, чтобы подать документы и отчитаться в ПФР, напоминает пресс-служба ведомства. До 15 июня 2017 года включительно работодателям необходимо представить в Пенсионный фонд России сведения о своих сотрудниках по форме СЗВ-М, указав в отчете: ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН. Отчитаться о работающих гражданах предстоит за май 2017 года.

Ежемесячная отчетность СЗВ-М введена в связи с изменением порядка индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы (или ее отсутствия) определяется Пенсионным фондом по сведениям от страхователей. На основании этих данных индексация пенсий неработающим пенсионерам проходит в беззаявительном порядке.

Проконсультироваться по заполнению формы СЗВ-М можно в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту регистрации страхователя.

Напоминаем, что с этого года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдать до 10 числа каждого месяца включительно, то с 2017 года – до 15 числа включительно. Фото: Bga32.ru

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