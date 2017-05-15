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В Удмуртии оцепили банк по вине забывчивой ижевчанки

15 мая
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Подозрительным предметом оказалась коробка с женскими туфлями

1 В Удмуртии оцепили банк по вине забывчивой ижевчанки

15 мая в дневное время из дежурной части республиканского МВД поступила информация о том, что в отделении одного из банков по ул. Пушкинской г. Ижевска обнаружен подозрительный черный пакет. На месте происшествия организовано оцепление силами вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике и сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Управления. Также незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Прибыв на место, саперы спецподразделения осмотрели пакет и не обнаружили в нем взрывчатых устройств и веществ. В забытом кем-то пакете находилась коробка с женскими туфлями 37 размера.

Фото: Управление Росгвардии по Удмуртской Республике

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