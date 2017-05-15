15 мая в дневное время из дежурной части республиканского МВД поступила информация о том, что в отделении одного из банков по ул. Пушкинской г. Ижевска обнаружен подозрительный черный пакет. На месте происшествия организовано оцепление силами вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике и сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Управления. Также незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.
Прибыв на место, саперы спецподразделения осмотрели пакет и не обнаружили в нем взрывчатых устройств и веществ. В забытом кем-то пакете находилась коробка с женскими туфлями 37 размера.
Фото: Управление Росгвардии по Удмуртской Республике
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.