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В Удмуртии отремонтируют 135 километров дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

13 мая
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Сезон дорожных работ в Удмуртии открыт. 29 апреля старт нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дали в Можге, 30 апреля к работам присоединились Сарапул и Воткинск, а 1 мая – Ижевск, где в этом году планируют отремонтировать 25 км дорожного полотна. В целом по республике в рамках нацпроекта будут отремонтированы 79 участков автодорог общей протяжённостью 134,5 км. Кроме того, в планах реконструкция 11 сельских автомобильных дорог и ремонт 148 км дорог в рамках опорного плана дорожной деятельности Удмуртии по ликвидации непроезжих участков.

Nik 3017 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Удмуртии отремонтируют 135 километров дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В преддверии этого масштабного ремонта глава регионального кабмина Ярослав Семёнов в сопровождении руководителей службы заказчика от администрации Ижевска и республиканского Управтодора, а также членов общественной организации «Автомобильная Удмуртия» провел инспекцию асфальтобетонных заводов и производственных баз двух дорожных предприятий.

АО «ДП «Ижевское» выиграло аукцион на проведение ремонта всех улиц столицы Удмуртии, запланированных в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности предприятию предстоит обновить покрытие на 27 участках дорог в городе общей протяжённостью почти 25 км. Производственных мощностей дорожного предприятия достаточно, заверил главу кадмина генеральный директор АО «ДП «Ижевское» Александр Асаналиев:

– В сезон в городе будут работать пять установок по производству асфальтобетонных смесей, общей производительностью порядка 380 тонн в час. Такого объёма хватит на укладку верхнего слоя на участке площадью примерно 2 500 кв. метров – в пересчёте на обычную дорогу с шириной проезжей части 7 метров, это получится около 400 метров покрытия толщиной 5 см.

В настоящее время предприятие уже заготовило более 60 процентов материалов, необходимых для ремонта, – битум, бортовые камни и дождеприёмные решётки. Отремонтирована и приведена в боевую готовность вся дорожная техника.

– Вся техника прошла комплексное обслуживание и находится в исправном состоянии. На асфальтоукладчиках установлены камеры. Трансляции с мест производства работ можно будет смотреть на сайте республиканского миндортранса. Все данные будут храниться на серверах регионального дорожного ведомства в течение трех месяцев, – подчеркнул директор предприятия.

Готово к сезону и АО «Удмуртавтодор». Генеральный директор предприятия Владимир Ястреб рассказал, что в целом по предприятию заготовка инертных материалов от общего объёма на год составляет 40 процентов, по нацпроекту «БКАД» – 60. Техника исправна, к работе готовы пять асфальтоукладчиков, ещё один в ремонте – к сезону он также будет в строю.

Подводя итоги проверки, Ярослав Семёнов напомнил дорожникам о жёстких требованиях нацпроекта к качеству работ и соблюдению графиков.

– Все данные мы вводим в систему «Эталон», для того чтобы федеральное руководство смогло контролировать прохождение каждой из ключевых точек национального проекта и докладывать Президенту России о том, что национальный проект на территории Удмуртии идёт в соответствии с графиком, установленным перед началом дорожного сезона», – сказал Ярослав Семёнов.

Контроль сроков осуществляется, по словам премьер-министра, с применением специального программного обеспечения. За каждую такую просрочку с подрядчиков потребуют объяснений.

Между тем

В этом году в Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать около 25 км автомобильных дорог – это 27 улиц, из них 25 – с тротуарами. Ещё 11 участков тротуаров обновят в городе за счёт средств из муниципального бюджета. На эти цели город выделил 10 млн рублей:

– Всего в городе сегодня нуждаются в ремонте 340 тротуаров. Общая стоимость работ в ценах этого года – 860 млн рублей. Сумма очень большая, – подчеркнул Глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – Изыскивать по 10 млн в год – это очень длинный путь. Поэтому Управление благоустройства и транспорта разрабатывает муниципальную программу по ремонту тротуаров.

Цитата

– Нас очень волновало, что подряд на производство работ в Ижевске выиграла одна организация – АО «ДП «Ижевское», и справится ли она с объёмами. В ходе этой инспекционной поездки мы убедились, что дорожники готовы к сезону: есть техника, материалы, чётко прописан график работы. Сейчас наша основная задача – дождаться начала работ, начать контрольные объезды отремонтированных участков дорог. Как и в прошлом году, мы будем выезжать на объекты при 70-процентной готовности, давать свои рекомендации подрядчику, а затем будем участвовать в приёмке дорог после ремонта.

Борис Ломаев, председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия»

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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