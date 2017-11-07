В Удмуртии завершились работы по программе ремонта автомобильных дорог до СНТ, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса. В этом году дорожники привели в нормативное состояние 9 автодорог, обеспечив благоустроенными проездами 21 садовый массив.
Во вторник, 7 ноября одну из таких дорог – от Якшур-Бодьинского тракта до СНТ «Игерман» - осмотрела комиссия республиканского Миндортранса. Здесь подрядная организация заменила 2 км асфальтобетонного покрытия, выполнила устройство обочин и двух водопропускных труб, обустроила две разворотные площадки для автобусов.
Специалисты положительно оценили результаты работ, отметив, однако, что дальнейшее состояние дорожного покрытия будет во многом зависеть от качества содержания дороги. Это еще один плюс программы - если раньше дачники сами скидывались, чтобы обеспечить хоть какой-то проезд, то в результате ее реализации у дороги появляется хозяин – администрация соответствующего муниципального образования, которая в дальнейшем несет ответственность за качество содержания.
В региональном Миндортрансе подчеркивают, что в текущем году большое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированных подъездных путях к СНТ.
И.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов: «Дороги к садовым товариществам, как правило, узкие, а улучшение качества покрытия часто приводит к повышению скорости движения. Поэтому приступая к работе, мы предусматриваем различные малозатратные, но эффективные мероприятия, направленные на снижение аварийности – обустройство обочин, вырубку кустарников, загораживающих обзор, установку знаков, обустройство разворотных площадок, установку автопавильонов и другие. В частности на дороге к СНТ «Игерман» на участке с резким поворотом в условиях ограниченной видимости мы установили сферическое дорожное зеркало, чтобы водители, совершающие поворот имели возможность видеть друг друга и правильно оценивать дорожную ситуацию».
Напомним, программа по ремонту дорог до СНТ действует в Удмуртской Республике с 2015 года. За это время в нормативное состояние приведено порядка 40 км дорог, комфортный и безопасный проезд получили 75 садовых товариществ или около 30 тысяч дачников. Средства на производство работ выделяются муниципальным образованиям из республиканского дорожного фонда.
Фото: Миндортранс УР
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