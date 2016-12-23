Главная » Общество » В Удмуртии отметили День Героев Отечества

В Удмуртии отметили День Героев Отечества

13 декабря
0

В торжественном приеме, посвящённом памятной дате, принял участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев.

347fdbac4c13358857f03b83d4492d6d В Удмуртии отметили День Героев Отечества

Торжественный прием, посвящённый памятной дате, состоялся в Ижевске. В нем приняли участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев и старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров.

Открыл мероприятие глава региона.

– Уважаемые участники приема! Дорогие друзья! Сегодня в России уже в десятый раз в ее новейшей истории отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата напоминает нам о тех, кто в самые разные времена и эпохи вписал свое славное имя в дело защиты Родины. На их примере молодые поколения учились и учатся самоотверженному и бескорыстному служению своему Отечеству.

У каждого из Героев есть своя малая родина. И каждого из них помнят. Удмуртская земля тоже по праву гордится Героями – своими земляками. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 105 воинов из Удмуртии. 21 солдат стал полным кавалером ордена Славы. Мы чтим их память и безмерно благодарны им за подвиги ради свободы и независимости нашей страны.

Уже в послевоенное время, выполняя свой долг, в том числе в «горячих точках», ряду наших земляков были присвоены звания Героев Советского Союза и Героев России. Героем России стал и великий русский оружейник Михаил Тимофеевич Калашников. Так был оценен его огромный вклад в укрепление оборонного щита Отечества. С Ижевском и Удмуртией были связаны 60 самых плодотворных лет жизни Михаила Тимофеевича.

Менее чем через три года Удмуртия и вся страна отметят 100-летие со дня его рождения. Принят соответствующий Указ Президента России. Ведется подготовка к этому юбилею. Мы должны сделать все, чтобы он сослужил самую добрую службу патриотическому воспитанию молодежи, еще ярче раскрыл образ Калашникова – гражданина и патриота великой России.

Дорогие друзья! В историю Удмуртии и страны золотыми буквами вписаны и имена людей, во времена которых геройские подвиги отмечались другими наградами. Сегодня в Сарапуле открывается памятник Антонине Тихоновне Пальшиной. Даже удивительно, что по ее биографии еще не сняты фильмы. Настолько она богата драматическими поворотами и эпизодами.

В годы Первой мировой войны, переодевшись в мужскую военную форму, Антонина отправилась на фронт. Храбро воевала в кавалерии. Была награждена Георгиевскими крестами третьей и четвертой степеней. Это было повторение, через 100 лет, поступка ее славной землячки – кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, участницы Отечественной войны 1812 года, мундир которой также украшал Георгиевский крест. И в этом видна связь времен, связь поколений.

Уважаемые друзья! Мы не раз слышали фразу, что «в жизни всегда есть место подвигам». И не раз убеждались, часто с горечью, что она применима и к мирному времени. Сегодня в этом зале присутствует Любовь Валериановна Касимова. Ее сын, тринадцатилетний Андрей, пытался спасти свою сестру от насильника и убийцы. Случилось это в Балезино в октябре 2014 года. Вся республика была потрясена тем жестоким преступлением, в котором погибли двое детей.

Усилиями сотрудников нашего управления и центрального аппарата Следственного комитета России преступник был быстро изобличен и понес заслуженное наказание. Поступок Андрея, который был награжден посмертно медалью «За спасение погибающих», – это тоже подвиг. И он тоже навсегда останется в человеческой памяти.

Завершая свое выступление, хочу пожелать молодому поколению, представители которого присутствуют в этом зале, хорошо знать историю нашего Отечества, имена и славные дела наших Героев, чтить память наших предков. Они осеняют путь нашего народа к лучшему будущему России. Спасибо за внимание, - приводим полный текст выступления Александра Соловьева.

Игорь Комиссаров от имени председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поздравил участников мероприятия с Днем Героев Отечества и вручил ключи от квартиры Любови Касимовой, матери погибших балезинских детей.

В рамках торжественного мероприятии прошла церемония принятия присяги сотрудниками следственного управления и кадетами, были подведены итоги детского творческого конкурса памяти Андрея Касимова.

С участием московского гостя и главы региона был открыт республиканский турнир единоборств (по дзюдо и тхэквондо) памяти Андрея Касимова. А ранее, до начала торжественного мероприятия в резиденции, состоялась церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата и корзин с цветами к бюстам М.Т. Калашникова и Д.Ф. Устинова.

ИЗ ИСТОРИИ:

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Российские парламентарии приняли соответствующий законопроект. В пояснительной записке к документу говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

Фото: udmurt.ru

Метки: День героев Отечества Удмуртия Торжественный прием Глава Удмуртской республики Александр Соловьев старший помощник председателя Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

Читать также

Где-то тебя ждет волшебник
22 декабря
У добра нет барьеров, считают организаторы проекта «Особая красота»....
Полтора века в нефтянке
22 декабря
Уже более 160 лет на Мишкинском месторождении трудится династия Асылхановых. Таков общий стаж их семь...
35 лет назад в Сарапуле произошел первый в СССР террористический акт против детей
20 декабря
14 декабря состоялась встреча с участниками события 35-летней давности - освобождения заложников, зах...
Вице-премьер Правительства Удмуртии Рафис Касимов подвел итоги года
20 декабря
1
Свою встречу с журналистами Рафис Зинатуллович посвятил не только позитивным примерам работы подведом...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо