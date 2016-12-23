Торжественный прием, посвящённый памятной дате, состоялся в Ижевске. В нем приняли участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев и старший помощник председателя Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров.
Открыл мероприятие глава региона.
– Уважаемые участники приема! Дорогие друзья! Сегодня в России уже в десятый раз в ее новейшей истории отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата напоминает нам о тех, кто в самые разные времена и эпохи вписал свое славное имя в дело защиты Родины. На их примере молодые поколения учились и учатся самоотверженному и бескорыстному служению своему Отечеству.
У каждого из Героев есть своя малая родина. И каждого из них помнят. Удмуртская земля тоже по праву гордится Героями – своими земляками. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 105 воинов из Удмуртии. 21 солдат стал полным кавалером ордена Славы. Мы чтим их память и безмерно благодарны им за подвиги ради свободы и независимости нашей страны.
Уже в послевоенное время, выполняя свой долг, в том числе в «горячих точках», ряду наших земляков были присвоены звания Героев Советского Союза и Героев России. Героем России стал и великий русский оружейник Михаил Тимофеевич Калашников. Так был оценен его огромный вклад в укрепление оборонного щита Отечества. С Ижевском и Удмуртией были связаны 60 самых плодотворных лет жизни Михаила Тимофеевича.
Менее чем через три года Удмуртия и вся страна отметят 100-летие со дня его рождения. Принят соответствующий Указ Президента России. Ведется подготовка к этому юбилею. Мы должны сделать все, чтобы он сослужил самую добрую службу патриотическому воспитанию молодежи, еще ярче раскрыл образ Калашникова – гражданина и патриота великой России.
Дорогие друзья! В историю Удмуртии и страны золотыми буквами вписаны и имена людей, во времена которых геройские подвиги отмечались другими наградами. Сегодня в Сарапуле открывается памятник Антонине Тихоновне Пальшиной. Даже удивительно, что по ее биографии еще не сняты фильмы. Настолько она богата драматическими поворотами и эпизодами.
В годы Первой мировой войны, переодевшись в мужскую военную форму, Антонина отправилась на фронт. Храбро воевала в кавалерии. Была награждена Георгиевскими крестами третьей и четвертой степеней. Это было повторение, через 100 лет, поступка ее славной землячки – кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, участницы Отечественной войны 1812 года, мундир которой также украшал Георгиевский крест. И в этом видна связь времен, связь поколений.
Уважаемые друзья! Мы не раз слышали фразу, что «в жизни всегда есть место подвигам». И не раз убеждались, часто с горечью, что она применима и к мирному времени. Сегодня в этом зале присутствует Любовь Валериановна Касимова. Ее сын, тринадцатилетний Андрей, пытался спасти свою сестру от насильника и убийцы. Случилось это в Балезино в октябре 2014 года. Вся республика была потрясена тем жестоким преступлением, в котором погибли двое детей.
Усилиями сотрудников нашего управления и центрального аппарата Следственного комитета России преступник был быстро изобличен и понес заслуженное наказание. Поступок Андрея, который был награжден посмертно медалью «За спасение погибающих», – это тоже подвиг. И он тоже навсегда останется в человеческой памяти.
Завершая свое выступление, хочу пожелать молодому поколению, представители которого присутствуют в этом зале, хорошо знать историю нашего Отечества, имена и славные дела наших Героев, чтить память наших предков. Они осеняют путь нашего народа к лучшему будущему России. Спасибо за внимание, - приводим полный текст выступления Александра Соловьева.
Игорь Комиссаров от имени председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поздравил участников мероприятия с Днем Героев Отечества и вручил ключи от квартиры Любови Касимовой, матери погибших балезинских детей.
В рамках торжественного мероприятии прошла церемония принятия присяги сотрудниками следственного управления и кадетами, были подведены итоги детского творческого конкурса памяти Андрея Касимова.
С участием московского гостя и главы региона был открыт республиканский турнир единоборств (по дзюдо и тхэквондо) памяти Андрея Касимова. А ранее, до начала торжественного мероприятия в резиденции, состоялась церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата и корзин с цветами к бюстам М.Т. Калашникова и Д.Ф. Устинова.
ИЗ ИСТОРИИ:
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Российские парламентарии приняли соответствующий законопроект. В пояснительной записке к документу говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
Фото: udmurt.ru
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