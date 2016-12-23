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В Удмуртии отметили 50-летие со дня выпуска первого ижевского автомобиля

12 декабря
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Для горожан и vip-гостей была организована экскурсия по заводским цехам, экспозиция ретро автомобилей и современных моделей, выпускаемых на Ижевском заводе в разные годы, работа творческих и развлекательных площадок.

692a7b176475c93ec5a6d59f0459b6ad В Удмуртии отметили 50-летие со дня выпуска первого ижевского автомобиля

В минувшую субботу, 10 декабря, на Ижевском автозаводе отметили 50 лет со дня выпуска первого ижевского автомобиля. Празднование юбилея собрало 29 тысяч гостей, которые посетили завод и познакомились с производством автомобилей, сообщает пресс-служба предприятия.

Для горожан и vip-гостей была организована экскурсия по заводским цехам, экспозиция ретро автомобилей и современных моделей, выпускаемых на Ижевском заводе в разные годы, работа творческих и развлекательных площадок.

Напомним, в 1965 году по инициативе и при поддержке Дмитрия Фёдоровича Устинова, курировавшего оборонную промышленность страны, в Ижевске началось строительство автозавода. 12 декабря 1966 года с конвейера предприятия сошёл первый автомобиль - «Москвич-408».

Сегодня LADA Ижевский автозавод – это современное автомобильное производство, отвечающее самым строгим международным требованиям. Здесь производится LADA Vesta, Granta liftback, автомобили бренда Nissan.

В официальной части коллектив завода и гостей праздника поздравили первые лица республики, города, руководство АВТОВАЗа и предприятия.

Глава Удмуртской Республики отметил:

«Сегодня Ижевский автозавод – одно из крупнейших предприятий республики. Он обеспечивает работой тысячи людей, даёт крупные поступления в бюджет.

Радует, что даже в нынешние непростые времена работа здесь идёт стабильно. По результатам января-октября этого года автозавод занял третье место в группе ведущих наших предприятий по темпам роста производства. Это означает, что ваши автомобили пользуются устойчивым спросом. Растёт их качество. Республика всегда поддерживала автозавод. Обеспечивала налоговые льготы при реализации инвестиционной программы. Осваивая новые модели, вы прокладываете путь в автомобильное будущее России. Хочу пожелать нашим автозаводцам: «Так держать!». Доброго всем здоровья, счастья и благополучия!», - цитирует выступление Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.

Вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко в своем выступлении отметил: «Мы меняем представление о бренде, доказываем, что наши автомобили могут быть современными, стильными, конкурентными. У нас есть все для успеха: компетентная, сплоченная команда, передовое производство, технологии Альянса Renault-Nissan и поддержка наших акционеров».

Генеральный директор LADA Ижевский автозавод Михаил Рябов выступая перед собравшимися, подчеркнул: «Коллектив автозавода всегда стремился с максимальной отдачей выполнять все задачи. Это освоение новых моделей, повышение качества производства, и сегодня перед нами стоят амбициозные цели».

В этот же день состоялось подведение итогов конкурса «Лучший профессиональный рабочий автозавода-2016». Победителем и одновременно обладателем главного приза конкурса – лифтбека LADA Granta – стал Алексей Кузнецов, слесарь механосборочных работ цеха сборки автомобилей.

Фото: udmurt.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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