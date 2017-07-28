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В Удмуртии открыта регистрация на «Забег добрых дел»

27 июля
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Он пройдет третьего сентября в Ижевске. Его цель – помочь детям, страдающим тяжелым кожным заболеванием

I В Удмуртии открыта регистрация на «Забег добрых дел»

Традиционно в благотворительном проекте принимают участие предприниматели, корпоративные команды крупных компаний, известные спортсмены и артисты. В этом году у жителей Удмуртии появилась возможность стать участником «Забега добрых дел», не выезжая за пределы республики.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Промсвязьбанк и фонд «Бэла. Дети-бабочки» открывают этот сезон международного благотворительного «Забега добрых дел» в поддержку детей, родившихся с буллёзным эпидермолизом.

Регистрация участников проходит на сайте проекта https://russiarunning.com/event/GoodDeedsIzhevsk2017

Все средства, вырученные в рамках забега, будут направлены в фонд «Бэла. Дети-бабочки» http://deti-bela.ru

– Благотворительный проект «Забег добрых дел» существует уже третий год, и мы очень рады, что в этом году Удмуртия присоединится к географии городов - участников проекта. Забег в Ижевске станет особенным: впервые к традиционным двум и десяти километрам добавится полумарафон. Я приглашаю жителей республики принять участие в забеге. В наших силах сделать так, чтобы каждый новый день приносил меньше страданий детям, которых из-за чрезвычайной хрупкости и ранимости кожи называют «дети-бабочки», - прокомментировал предстоящее событие врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.

Впервые «Забег добрых дел» состоялся в октябре 2015 года в Москве, в нем участвовали 1500 бегунов. В 2016 году забег прошел в семи городах России и собрал 10,5 миллиона рублей. В этом году забег в помощь «детям-бабочкам» пройдет в четырех городах России. Третьего сентября на дистанции выйдут бегуны в Ижевске, Волгограде и Новороссийске. Итоговое мероприятие состоится 8 октября в Москве. Особенностью этого сезона станет проведение забега в Чили и Сингапуре в преддверии всемирной недели осведомленности о буллезном эпидермолизе.

Фото: School619.ru

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