В церемонии открытия приняли участие заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, а также спортсмены с мировым именем по BMX Freestyle и скейтбордингу: Артём Агарков, действующий призёр чемпионата России по BMX, и призёр чемпионата мира по BMX Ирек Ризаев.
Создание парка стало возможным благодаря инициативе местного сообщества, которую поддержали Правительство УР и компании ПАО «Россети» и ПАО «Т Плюс». Напомним, что с предложением восстановить старый скейт-парк к Главе республики обратился студент ИжГТУ Андрей Передвигин, руководитель региона поддержал идею молодых.
В начале июня 2018 года проекты благоустройства скейт-парка были представлены общественности и членам спортивного сообщества, после чего определены инвесторы, вложившие 45 млн рублей. В августе началось строительство площадки.
Концепцию парка разработал международный консорциум профильных спортивных организаций при участии российской команды архитекторов и строителей Legato Sports Architecture. Все объекты на территории парка спроектированы и построены в соответствии с международными требованиями безопасности и стандартами для проведения соревнований международного уровня по всем представленным дисциплинам.
Спортивно-ландшафтный парк в Ижевске – это уникальный для России проект. Его открытие стало началом реализации плана по комплексному развитию и благоустройству территории молодёжно-спортивного кластера в центре города общей площадью 20 Га. Сейчас здесь на общей площади 10 000 квадратных метров расположены экстремальные площадки по скейтбордингу, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатному и роллер спорту. Помимо экстремальных площадок, в парке также имеется стритбольная площадка для приверженцев классического спорта и современная площадка для занятий баскетболом.
Инфраструктура доступна для тренировок и спортивного досуга посетителям парка всех уровней подготовки и возрастов. Вход на территорию парка бесплатный. В дальнейшем предполагается прокат спортивного инвентаря. Зимой площадка будет использоваться как прогулочное общественное пространство.
Андрей Чибис и Александр Бречалов осмотрели площадки спортивно-ландшафтного парка «Сети парк», пообщались со спортсменами, которые уже осваивают новое городское спортивное пространство Ижевска, а затем поделились своими впечатлениями на подходе к журналистам.
«Проект получился классный, сделано всё в срок. Самое главное – он оправдал ожидания непосредственно тех ребят, для которых мы это делали. Только что мы послушали мнения экспертов, ребят-участников, которые сказали, что площадка для тренировок крутая и соответствует всем мировым требованиям», - сказал Александр Бречалов.
Руководитель региона добавил, что данный проект очень важен в разрезе реализации федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, а оператором от Правительства УР, курирующим ход строительных работ, выступил Фонд «Сообщество».
«Когда мы активно начинали заниматься городской средой, вот именно этого нам и хотелось: чтобы города менялись и возникали такие крутые городские пространства. <…> Я поражён, это очень круто. <…> То есть настолько всё круто, современно и полезно, что гордость берёт. Этим парком может гордиться не только Удмуртия, но и вся наша страна», - подчеркнул в разговоре с журналистами заместитель Министра строительства и ЖКХ России.
Андрей Чибис также отметил, что проект по строительству спортивно-ландшафтного парка в Ижевске - один из лучших проектов, которые он видел за последние два года, и поблагодарил Команду Удмуртии за работу.
Генеральный директор Фонда «Сообщество» Иван Черезов поблагодарил также предпринимателей и архитекторов, усилиями которых в Ижевске было создано уникальное место для занятий спортом: «Хотел бы всем сказать большое спасибо и поздравить наших жителей, особенно детей и молодёжь, с этим уникальным подарком».
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