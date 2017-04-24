Сегодня, 24 апреля, в северной столице Удмуртии начнут работать мобильные пункты «Бессмертного полка». Об этом в соцсетях глазовчан сообщила инициативная группа из Молодежного парламента города.
– Наша акция в первую очередь направлена на представителей старшего поколения, - отмечает куратор Бессмертного полка в Глазове Алексей Мелехин. - На тех людей, у кого нет возможности самостоятельно изготовить транспарант и внести информацию о своем родственнике на сайт. В прошлом году мы изготовили 700 портретов, в этом рассчитываем на 1000.
До 28 апреля в шести мобильных пунктах, открытых в разных местах города, будут помогать глазовчанам бесплатно сканировать и распечатывать портреты участников Великой отечественной войны, размещать их на транспарантах, которые также бесплатно изготовили мебельные компании.
Фото: vk.com/gorodglazov
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