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В Удмуртии открылись мобильные пункты Бессмертного полка

24 апреля
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Zgofwdqzkko В Удмуртии открылись мобильные пункты Бессмертного полка

Сегодня, 24 апреля, в северной столице Удмуртии начнут работать мобильные пункты «Бессмертного полка». Об этом в соцсетях глазовчан сообщила инициативная группа из Молодежного парламента города.

– Наша акция в первую очередь направлена на представителей старшего поколения, - отмечает куратор Бессмертного полка в Глазове Алексей Мелехин. - На тех людей, у кого нет возможности самостоятельно изготовить транспарант и внести информацию о своем родственнике на сайт. В прошлом году мы изготовили 700 портретов, в этом рассчитываем на 1000.

До 28 апреля в шести мобильных пунктах, открытых в разных местах города, будут помогать глазовчанам бесплатно сканировать и распечатывать портреты участников Великой отечественной войны, размещать их на транспарантах, которые также бесплатно изготовили мебельные компании.

Фото: vk.com/gorodglazov

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