4 ноября в четырёх районах Удмуртии открылись общественные пространства и дворы, благоустроенные по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партийному проекту «Парки малых городов», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.
Пример реконструкции общественного пространства по проекту – центральный сквер в Камбарке, открытый на месте старого.
В процессе реконструкции территория старого сквера стала единым ансамблем с центральной площадью Камбарки. На территории сквера появилась зона отдыха – поставлены новые антивандальные скамейки, арт-объект «Я люблю Камбарку», сохранен памятник Ленину, дорожки сквера вымощены брусчаткой. На площади также появились места отдыха для горожан, обновлена районная Доска почета, построен новый фонтан, выполненный из итальянского гранита, по периметру установлены новые светильники. В следующем году муниципалитет планирует заняться озеленением территории. Также в планах обустройство исторической зоны, зоны для новобрачных и пирса.
Также по приоритетному проекту были благоустроены и сегодня сданы дворы в городе Глазове (ул. Первомайская-1) и в посёлке Яр – здесь отремонтированы территории сразу четырёх многоквартирных домов по улице Флора Васильева. В каждом из случаев жители пошли на софинансирование в размере 5 процентов от необходимой суммы. В глазовском дворе обустроены придомовые автостоянки, проведён ремонт асфальтового покрытия, восстановлены все пешеходные дорожки. Благодаря поддержке ЧМЗ установлен детский городок. Во дворах посёлка Яр в рамках благоустройства сформированы тротуары с бордюрами, установлены изгороди и скамейки, окрашены палисадники. Оборудованы междомовые проезды.
Город Можга получил финансирование в рамках партийного проекта «Парки малых городов». Главный элемент реконструкции в можгинском центральном парке – стадион с обновлёнными трибунами. За счет поступивших средств была усилена конструкция трибуны, оштукатурена ее задняя часть, установлены новые двери, отремонтированы ступеньки, заменены сидения. Новый облик получила танцплощадка. Здесь при помощи брусчатки вся территория поделена на четыре игровых зоны, в том числе на зону игры в шашки-шахматы. Обновлена также летняя эстрада: установлены новые скамейки, заменено перекрытие. По периметру всей территории парка заасфальтированы дорожки, установлены малые архитектурные формы, модернизирована система освещения. 73 лампы заменили на светодиоды, дополнительно установили 21 светильник. Теперь парк будет открыт для посетителей даже зимой до 22.00.
Почти 550 тыс. рублей экономии, полученной на электронных торгах, решили направить на дополнительные, не планируемые ранее, объекты. Так дополнительно были отремонтированы секции ограждений, уложена брусчатка у входа в административное здание и на дорожке к фонтану, отремонтированы цветники, установлена новая входная группа на танцплощадке.
«Нашему парку в прошлом году исполнилось 90 лет. Но также как девять столетий назад можгинский парк культуры и отдыха по-прежнему молод, красив и гостеприимен», - отметила директор КСЦ «Можга» Елена Гарифуллина.
Напомним, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в минувшую среду в посёлке Ува открылся после реконструкции сквер «Родной край», а сегодня, 4 ноября, в Ижевске - бульвар Гоголя.
Фото: районные газеты Удмуртской Республики
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