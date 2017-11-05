Революция глазами школьников Ижевска В одной из ижевских школ наши корреспонденты провели опрос на уроке истории, и узнали, какую оценку д...

Праздничные выходные жители Удмуртии проводят на «Народной ярмарке» За покупками и ярмарочным настроением в павильон у кинотеатров на Центральной площади пришло более 35...

На бульваре Гоголя в Ижевске может появиться памятник писателю и персонажам его книг Жители города озвучили, а власти решили поддержать эту идею 4 ноября, во время торжественной церемони...