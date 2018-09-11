**10 сентября на должность заместителя Главы Администрации Ижевска по экономическому и инвестиционном...

**Движение по новому мостовому переходу через реку Чепца на дороге Балезино – Сергино откроют в перво...

**Сегодня на рынке труда Удмуртии порядка 15 тысяч вакантных мест, почти 80 процентов из них – это ра...