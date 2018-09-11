Локация центров продаж была выбрана неслучайно, здесь живут общительные и интернет-продвинутые люди, которые за последний месяц загрузили объем трафика, сравнимый с размещением в социальных сетях 20 миллионов фотографий или прослушиванием 13 миллионов удмуртских песен в формате MP3.
В салонах специалисты компании помогут настроить свыше 20 опций в смартфоне, расскажут, как стать абонентом «МегаФона» сохранив номер, примут платеж за услуги связи и ответят на все интересующие вопросы.
«С расширением 4G в районах республики мы увеличиваем и количество салонов, чтобы жители могли с комфортом приобретать устройства с поддержкой высокоскоростного интернета. Уже сейчас сеть LTE – фаворит в райцентрах, где открылись новые офисы продаж, – ее используют в два раза чаще технологии 3G. А благодаря безлимиту на тарифах «Включайся!» теперь наши абоненты могут не ограничивать свою активность в интернете», – отметил руководитель по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» в Удмуртии Михаил Дубровских.
Сегодня в Удмуртской Республике работает свыше 30 салонов связи и 350 точек продаж, в которых можно подключиться к «МегаФону». Ежемесячно сеть фирменной розницы посещают более 40 000 человек.
Новые салоны работают по адресам:
п. Кизнер ул. Карла-Маркса, 16б
с. Сюмси ул. Советская, 61
с. Дебесы ул. Андронова, 18
с. Алнаши ул. Садовая, 15
с. Красногорское Депутатский переулок, 15
п. Игра ул. Труда, 4.
Полный список салонов связи «МегаФон» в Удмуртской Республике на udm.megafon.ru
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