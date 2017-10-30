Второй год в России проходит культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году она получила статус международной – к ее проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В 2017 году в акции участвуют 85 регионов России и 94 страны.
В Удмуртии определено 195 площадок. Найти ближайшую для вас можно на сайте http://miretno.ru/places.
Принять участие в акции может любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
Участники ответят на 30 вопросов. Тестовые задания будут состоять из двух частей - федеральной и региональной. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – 100.
На сайте Большого этнографического диктанта http://miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря.
Фото: miretno.ru
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