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В Удмуртии откроют 195 площадок для проведения Большого этнографического диктанта

25 октября
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Он состоится З ноября по всей России. Стать участником диктанта могут все желающие старше 15 лет

9165d8796d484f82513f5448e53f68f1 В Удмуртии откроют 195 площадок для проведения Большого этнографического диктанта

Второй год в России проходит культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году она получила статус международной – к ее проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В 2017 году в акции участвуют 85 регионов России и 94 страны.

В Удмуртии определено 195 площадок. Найти ближайшую для вас можно на сайте http://miretno.ru/places.

Принять участие в акции может любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Участники ответят на 30 вопросов. Тестовые задания будут состоять из двух частей - федеральной и региональной. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – 100.

На сайте Большого этнографического диктанта http://miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря.

Фото: miretno.ru

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