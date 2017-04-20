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В Удмуртии определят лучшего инвестора

20 апреля
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E468b9ceca44caca94a14840b8d1fa44 1 В Удмуртии определят лучшего инвестора

До 15 мая региональное Агентство инвестиционного развития продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016 года».

Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вложения собственных, заемных или привлеченных средств в инвестиционные проекты в регионе в 2015, 2016, 2017 годах. Отмечается, что проекты должны иметь экономическую и социальную значимость.

Конкурс «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016 года» проводится для поощрения инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики региона, развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, а также стимулирования инвестиционной деятельности в Удмуртии.

Победители Конкурса определяются по следующим номинациям:

  • лучший инвестор в области сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях;

  • лучший инвестор в области добычи полезных ископаемых;

  • лучший инвестор в области обрабатывающих производств;

  • лучший инвестор в области строительства;

  • лучший инвестор в области жилищно-коммунального хозяйства;

  • лучший инвестор в области транспорта;

  • лучший инвестор в области связи и информационных технологий;

  • лучший инвестор в области торговли и (или) общественного питания;

  • лучший инвестиционный проект.

Заявки на участие принимаются Агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, Дом Правительства Удмуртской Республики (ул. Пушкинская, 214, 2 этаж, каб.43), с 09-00 до 11-30 и с 13-00 до 16-30 ежедневно, кроме выходных.

Подробную информацию по вопросам организации и проведения конкурса можно получить по телефону 8 (3412) 497-568, а также на сайте Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики www.airur.ru и на Инвестиционном портале Удмуртской Республики www.udminvest.ru.

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития УР

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